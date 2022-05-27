https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-تتوقع-محصولا-قياسيا-للحبوب-الزراعية-خلال-هذا-العام-1062756486.html
روسيا تتوقع محصولا قياسيا للحبوب الزراعية خلال هذا العام
روسيا تتوقع محصولا قياسيا للحبوب الزراعية خلال هذا العام
أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بشأن محاصيل الحبوب الزراعية لهذا العام في روسيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:11+0000
2022-05-27T08:11+0000
2022-05-27T08:11+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكرت وزارة الزراعة في بيانها أنها تتوقع محصولا قياسيا خلال هذه السنة، حيث يمكن للحصاد أن يتجاور مستوى العام الماضي ويقترب من الحد الأقصى". وأضاف البيان أن "تصدير الحبوب من روسيا في موسم 2022-2023 قد يصل إلى نحو 50 مليون طن".وتابع البيان أن روسيا ستتواصل آلية توزيع حصص تصدير الحبوب في الموسم الجديد إلى العالم مثل كل عام.وحذرت أكبر مجموعة تجارية في اليمن، من حدوث مجاعة في البلاد نتيجة تأثر الإمدادات العالمية للقمح بالأزمة في أوكرانيا، وتداعيات ذلك على الوضع الإنساني في البلد العربي الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
روسيا تتوقع محصولا قياسيا للحبوب الزراعية خلال هذا العام
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أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بشأن محاصيل الحبوب الزراعية لهذا العام في روسيا.
وذكرت وزارة الزراعة في بيانها أنها تتوقع محصولا قياسيا خلال هذه السنة، حيث يمكن للحصاد أن يتجاور مستوى العام الماضي ويقترب من الحد الأقصى".
وأضاف البيان أن "تصدير الحبوب من روسيا في موسم 2022-2023 قد يصل إلى نحو 50 مليون طن".
وتابع البيان أن روسيا ستتواصل آلية توزيع حصص تصدير الحبوب في الموسم الجديد إلى العالم مثل كل عام.
وحذرت أكبر مجموعة تجارية في اليمن
، من حدوث مجاعة في البلاد نتيجة تأثر الإمدادات العالمية للقمح بالأزمة في أوكرانيا، وتداعيات ذلك على الوضع الإنساني في البلد العربي الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.