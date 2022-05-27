عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220527/شركة-بريطانية-تزود-العائلة-المالكة-تعلن-مساعدة-أمريكا-في-أزمة-نقص-حليب-الأطفال-1062783067.html
شركة بريطانية تزود العائلة المالكة تعلن مساعدة أمريكا في أزمة نقص حليب الأطفال
شركة بريطانية تزود العائلة المالكة تعلن مساعدة أمريكا في أزمة نقص حليب الأطفال
أعلنت شركة بريطانية لتصنيع أغذية الأطفال التي تستخدمها العائلة المالكة البريطانية، عن مساعدة ‏أمريكا في مكافحة النقص المستمر في حليب الأطفال.‏ 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T17:43+0000
2022-05-27T17:43+0000
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103186/18/1031861873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ace6af16b8efc97fd7effbc7b02143a.jpg
وتجري شركة "كيندال نوتريكير" محادثات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنقل حليب الأطفال الذي من إنتاجها "كينداميل" إلى أمريكا بواسطة طائرات، كما أنها تخطط لإرسال ما يكفي لملء 100 شاحنة خلال الستة أشهر المقبلة، وفقا لبيان.وتستخدم العائلة المالكة البريطانية منتجات "كيندال" لإطعام الأمير لويس، نجل الأمير وليام، وهي الشركة المصنّعة الوحيدة في المملكة المتحدة لحليب الأطفال، وتأسست في عام 1962.ويرسل المصنّعون في الوقت الحالي منتجات حليب الأطفال إلى أمريكا، كجزء من عملية "Fly Formula"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 18 مايو/ أيار الجاري، لمكافحة النقص المستمر الناجم عن مشكلات سلسلة التوريد وعمليات سحب المنتجات.وأثّرت عمليات الاسترداد على بعض التركيبات من تصنيع شركة "أبوت" في مصنعها في ولاية ميتشيغان، إثر تلقي شكاوى من وجود عدوى بكتيرية في 4 أطفال استهلكوا المنتج.وكافح الآباء لتأمين علب من حليب الأطفال المفضّل لديهم، في حين قام تجار التجزئة في أمريكا، بما في ذلك "تارغت" و"وولغرينز" بتقنين الإمدادات.وبموجب خطة بايدن، يمكن لوزارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة الزراعة استخدام الطائرات العسكرية لنقل حليب الأطفال، الذي يفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء إلى أمريكا.ووصلت الدفعة الأولى من حليب شركة "نستله" إلى ولاية إنديانا من سويسرا، يوم الأحد الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بايدن-يستدعي-قانون-الإنتاج-الدفاعي-لسد-نقص-حليب-الأطفال-1062439257.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103186/18/1031861873_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_03a402748b9236f4d6b91ff02d22617b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

شركة بريطانية تزود العائلة المالكة تعلن مساعدة أمريكا في أزمة نقص حليب الأطفال

17:43 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018
لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018
© AFP 2022 / Ben Stansall
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة بريطانية لتصنيع أغذية الأطفال التي تستخدمها العائلة المالكة البريطانية، عن مساعدة ‏أمريكا في مكافحة النقص المستمر في حليب الأطفال.‏
وتجري شركة "كيندال نوتريكير" محادثات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنقل حليب الأطفال الذي من إنتاجها "كينداميل" إلى أمريكا بواسطة طائرات، كما أنها تخطط لإرسال ما يكفي لملء 100 شاحنة خلال الستة أشهر المقبلة، وفقا لبيان.
وتستخدم العائلة المالكة البريطانية منتجات "كيندال" لإطعام الأمير لويس، نجل الأمير وليام، وهي الشركة المصنّعة الوحيدة في المملكة المتحدة لحليب الأطفال، وتأسست في عام 1962.
ويرسل المصنّعون في الوقت الحالي منتجات حليب الأطفال إلى أمريكا، كجزء من عملية "Fly Formula"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 18 مايو/ أيار الجاري، لمكافحة النقص المستمر الناجم عن مشكلات سلسلة التوريد وعمليات سحب المنتجات.
لافتة بجوار كمية صغيرة من حليب الأطفال في متجر تارغت في ولاية ماريلاند الأمريكية، 16 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
بايدن يستدعي قانون الإنتاج الدفاعي لسد نقص حليب الأطفال
19 مايو, 14:23 GMT
وأثّرت عمليات الاسترداد على بعض التركيبات من تصنيع شركة "أبوت" في مصنعها في ولاية ميتشيغان، إثر تلقي شكاوى من وجود عدوى بكتيرية في 4 أطفال استهلكوا المنتج.
وكافح الآباء لتأمين علب من حليب الأطفال المفضّل لديهم، في حين قام تجار التجزئة في أمريكا، بما في ذلك "تارغت" و"وولغرينز" بتقنين الإمدادات.
وبموجب خطة بايدن، يمكن لوزارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة الزراعة استخدام الطائرات العسكرية لنقل حليب الأطفال، الذي يفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء إلى أمريكا.
ووصلت الدفعة الأولى من حليب شركة "نستله" إلى ولاية إنديانا من سويسرا، يوم الأحد الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала