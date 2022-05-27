https://arabic.sputniknews.com/20220527/شركة-بريطانية-تزود-العائلة-المالكة-تعلن-مساعدة-أمريكا-في-أزمة-نقص-حليب-الأطفال-1062783067.html
شركة بريطانية تزود العائلة المالكة تعلن مساعدة أمريكا في أزمة نقص حليب الأطفال
شركة بريطانية تزود العائلة المالكة تعلن مساعدة أمريكا في أزمة نقص حليب الأطفال
أعلنت شركة بريطانية لتصنيع أغذية الأطفال التي تستخدمها العائلة المالكة البريطانية، عن مساعدة أمريكا في مكافحة النقص المستمر في حليب الأطفال. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T17:43+0000
2022-05-27T17:43+0000
2022-05-27T17:43+0000
بريطانيا
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العالم
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وتجري شركة "كيندال نوتريكير" محادثات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنقل حليب الأطفال الذي من إنتاجها "كينداميل" إلى أمريكا بواسطة طائرات، كما أنها تخطط لإرسال ما يكفي لملء 100 شاحنة خلال الستة أشهر المقبلة، وفقا لبيان.وتستخدم العائلة المالكة البريطانية منتجات "كيندال" لإطعام الأمير لويس، نجل الأمير وليام، وهي الشركة المصنّعة الوحيدة في المملكة المتحدة لحليب الأطفال، وتأسست في عام 1962.ويرسل المصنّعون في الوقت الحالي منتجات حليب الأطفال إلى أمريكا، كجزء من عملية "Fly Formula"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 18 مايو/ أيار الجاري، لمكافحة النقص المستمر الناجم عن مشكلات سلسلة التوريد وعمليات سحب المنتجات.وأثّرت عمليات الاسترداد على بعض التركيبات من تصنيع شركة "أبوت" في مصنعها في ولاية ميتشيغان، إثر تلقي شكاوى من وجود عدوى بكتيرية في 4 أطفال استهلكوا المنتج.وكافح الآباء لتأمين علب من حليب الأطفال المفضّل لديهم، في حين قام تجار التجزئة في أمريكا، بما في ذلك "تارغت" و"وولغرينز" بتقنين الإمدادات.وبموجب خطة بايدن، يمكن لوزارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة الزراعة استخدام الطائرات العسكرية لنقل حليب الأطفال، الذي يفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء إلى أمريكا.ووصلت الدفعة الأولى من حليب شركة "نستله" إلى ولاية إنديانا من سويسرا، يوم الأحد الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بايدن-يستدعي-قانون-الإنتاج-الدفاعي-لسد-نقص-حليب-الأطفال-1062439257.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
شركة بريطانية تزود العائلة المالكة تعلن مساعدة أمريكا في أزمة نقص حليب الأطفال
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أعلنت شركة بريطانية لتصنيع أغذية الأطفال التي تستخدمها العائلة المالكة البريطانية، عن مساعدة أمريكا في مكافحة النقص المستمر في حليب الأطفال.
وتجري شركة "كيندال نوتريكير" محادثات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنقل حليب الأطفال الذي من إنتاجها "كينداميل" إلى أمريكا بواسطة طائرات، كما أنها تخطط لإرسال ما يكفي لملء 100 شاحنة خلال الستة أشهر المقبلة، وفقا لبيان
.
وتستخدم العائلة المالكة البريطانية منتجات "كيندال" لإطعام الأمير لويس، نجل الأمير وليام، وهي الشركة المصنّعة الوحيدة في المملكة المتحدة لحليب الأطفال، وتأسست في عام 1962.
ويرسل المصنّعون في الوقت الحالي منتجات حليب الأطفال إلى أمريكا، كجزء من عملية "Fly Formula"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 18 مايو/ أيار الجاري، لمكافحة النقص المستمر الناجم عن مشكلات سلسلة التوريد وعمليات سحب المنتجات.
وأثّرت عمليات الاسترداد على بعض التركيبات من تصنيع شركة "أبوت" في مصنعها في ولاية ميتشيغان، إثر تلقي شكاوى من وجود عدوى بكتيرية في 4 أطفال استهلكوا المنتج.
وكافح الآباء لتأمين علب من حليب الأطفال المفضّل لديهم، في حين قام تجار التجزئة في أمريكا، بما في ذلك "تارغت" و"وولغرينز" بتقنين الإمدادات.
وبموجب خطة بايدن، يمكن لوزارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة الزراعة استخدام الطائرات العسكرية لنقل حليب الأطفال، الذي يفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء إلى أمريكا.
ووصلت الدفعة الأولى من حليب شركة "نستله" إلى ولاية إنديانا من سويسرا، يوم الأحد الماضي.