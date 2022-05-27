لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
13:06 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 27.05.2022)
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
أقامت حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" احتفالا بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والدينية.
وألقى أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" كلمة عبّر فيها عن دعمه لروسيا الاتحادية وتأييده للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وتطرق إلى الجرائم الأمريكية التي ارتكبت تاريخيا حول العالم باسم الحرية والديمقراطية.
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
بدوره ألقى روداكوف كلمة أمام المشاركين في الحفلة تحدث فيها عن الأسباب الحقيقية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمحاولات غير المسبوقة من قبل الغرب لإلغاء وتدمير كل شيء روسي، وكذلك الحرب الإعلامية واسعة النطاق ضد روسيا.
وقال السفير الروسي " تتعرض روسيا اليوم إلى حرب إعلامية شعواء، إنهم يحاولون شيطنتنا وتظهيرنا على شكل العدو، يعملون جاهدين لاستبعادنا من المنظمات والهيئات الدولية بهدف حرماننا من إمكانية الدفاع عن المصالح الوطنية بالوسائل السلمية"، وأشار إلى أن "روسيا تواجه من جديد الشر العالمي، ونحن في هذه المعركة لسنا وحدنا إذ نرى ونشعر بدعم ما نقوم به بما في ذلك هنا في لبنان ونمد أيدينا إلى كل من هو على استعداد للوقوف جنب إلى جنب من أجل الحفاظ على عالم عادل وحر".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي تحدث عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الدموية منذ نشأتها والجرائم التي ارتكبت في اليابان والعراق وسوريا.