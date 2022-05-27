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https://arabic.sputniknews.com/20220527/لبنان-احتفال-بمناسبة-الذكرى-السابعة-والسبعين-لانتصار-الشعب-السوفييتي-على-ألمانيا-النازية-1062769310.html
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
أقامت حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" احتفالا بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف والسفير... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:06+0000
2022-05-27T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم العربي
لبنان
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وألقى أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" كلمة عبّر فيها عن دعمه لروسيا الاتحادية وتأييده للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وتطرق إلى الجرائم الأمريكية التي ارتكبت تاريخيا حول العالم باسم الحرية والديمقراطية.بدوره ألقى روداكوف كلمة أمام المشاركين في الحفلة تحدث فيها عن الأسباب الحقيقية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمحاولات غير المسبوقة من قبل الغرب لإلغاء وتدمير كل شيء روسي، وكذلك الحرب الإعلامية واسعة النطاق ضد روسيا.وقال السفير الروسي " تتعرض روسيا اليوم إلى حرب إعلامية شعواء، إنهم يحاولون شيطنتنا وتظهيرنا على شكل العدو، يعملون جاهدين لاستبعادنا من المنظمات والهيئات الدولية بهدف حرماننا من إمكانية الدفاع عن المصالح الوطنية بالوسائل السلمية"، وأشار إلى أن "روسيا تواجه من جديد الشر العالمي، ونحن في هذه المعركة لسنا وحدنا إذ نرى ونشعر بدعم ما نقوم به بما في ذلك هنا في لبنان ونمد أيدينا إلى كل من هو على استعداد للوقوف جنب إلى جنب من أجل الحفاظ على عالم عادل وحر".وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي تحدث عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الدموية منذ نشأتها والجرائم التي ارتكبت في اليابان والعراق وسوريا.
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العالم العربي, لبنان, روسيا, تقارير سبوتنيك

لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية

13:06 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 27.05.2022)
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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أقامت حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" احتفالا بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والدينية.
وألقى أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" كلمة عبّر فيها عن دعمه لروسيا الاتحادية وتأييده للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وتطرق إلى الجرائم الأمريكية التي ارتكبت تاريخيا حول العالم باسم الحرية والديمقراطية.
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
بدوره ألقى روداكوف كلمة أمام المشاركين في الحفلة تحدث فيها عن الأسباب الحقيقية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمحاولات غير المسبوقة من قبل الغرب لإلغاء وتدمير كل شيء روسي، وكذلك الحرب الإعلامية واسعة النطاق ضد روسيا.
وقال السفير الروسي " تتعرض روسيا اليوم إلى حرب إعلامية شعواء، إنهم يحاولون شيطنتنا وتظهيرنا على شكل العدو، يعملون جاهدين لاستبعادنا من المنظمات والهيئات الدولية بهدف حرماننا من إمكانية الدفاع عن المصالح الوطنية بالوسائل السلمية"، وأشار إلى أن "روسيا تواجه من جديد الشر العالمي، ونحن في هذه المعركة لسنا وحدنا إذ نرى ونشعر بدعم ما نقوم به بما في ذلك هنا في لبنان ونمد أيدينا إلى كل من هو على استعداد للوقوف جنب إلى جنب من أجل الحفاظ على عالم عادل وحر".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
لبنان... احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الشعب السوفييتي على ألمانيا النازية
© Sputnik . Abed.K Bay
وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي تحدث عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الدموية منذ نشأتها والجرائم التي ارتكبت في اليابان والعراق وسوريا.
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