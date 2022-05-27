https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزيرا-خارجية-أمريكا-وإسرائيل-يناقشان-أهمية-إنهاء-التحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062788742.html

وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يناقشان أهمية إنهاء التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يناقشان أهمية إنهاء التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الجمعة، أهمية ‏إنهاء التحقيق الجاري في وفاة مراسلة قناة "الجزيرة"، شيرين... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T21:32+0000

2022-05-27T21:32+0000

2022-05-27T21:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

شيرين أبو عاقلة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "بلينكن تحدث اليوم في اتصال هاتفي مع لابيد بشأن أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين للحفاظ على الهدوء، وشدد الوزير الأمريكي على أهمية إنهاء التحقيقات في مقتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعا الأسبوع الماضي، إلى إجراء "تحقيق فوري وموثوق" في مقتل شيرين أبو عاقلة، خلال القيام بعملها في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحاته اليوم الجمعة، أن أنتوني بلينكين ويائير لابيد ناقشا أيضا في اتصالهما الهاتفي جهود أمريكا وإسرائيل لمواجهة مجموعة من التحديات العالمية، بما في ذلك تلك التي يُزعم أن إيران وحلفائها يمثلونها.وأصيبت الصحفية والمراسلة التلفزيونية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، برصاصة بالرأس في 11 مايو/ أيار الجاري، أثناء تغطيتها غارة إسرائيلية في الضفة الغربية، لتتوفى عن عمر 51 عاما.وأفاد مراسلون في مكان الحادث أنه تم استهدافهم من قبل قنّاصة إسرائيليين، عندما كانت المجموعة بمفردها في شوارع جنين، على الرغم من التعرف عليهم على أنهم من أعضاء الصحافة.وعرضت إسرائيل على فلسطين إجراء تحقيق مشترك في مقتل أبو عاقلة، وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي لم يستطع تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى مقتلها بشكل قاطع، فيما زعم مسؤولون إسرائيليون أنها قُتلت على يد "مسلحين فلسطينيين".ورفضت فلسطين العرض الإسرائيلي، بسبب مخاوف من الانحياز ضد الفلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/قناة-الجزيرة-تعلن-إحالة-ملف-قتل-شيرين-أبو-عاقلة-إلى-محكمة-الجنايات-الدولية-1062743375.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, شيرين أبو عاقلة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم