https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-المالية-اللبناني-لـسبوتنيك-ارتفاع-سعر-صرف-الدولار-في-الأسواق-اللبنانية-يرجع-إلى-عوامل-خارجية-1062770690.html
وزير المالية اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية يرجع إلى عوامل خارجية
وزير المالية اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية يرجع إلى عوامل خارجية
أعلن وزير المالية اللبناني، يوسف خليل، اليوم الجمعة، أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق البلاد مرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:24+0000
2022-05-27T13:24+0000
2022-05-27T13:24+0000
العالم
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وقال خليل لوكالة "سبوتنيك": "أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق اللبنانية مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع".وأشار الوزير إلى أن منصة "صيرفة" تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة به منذ شهور، ويشهد ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير المالية اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية يرجع إلى عوامل خارجية
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أعلن وزير المالية اللبناني، يوسف خليل، اليوم الجمعة، أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق البلاد مرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية.
وقال خليل لوكالة "سبوتنيك": "أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق اللبنانية مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع".
وأشار الوزير إلى أن منصة "صيرفة" تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية
خانقة مستمرة به منذ شهور، ويشهد ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.