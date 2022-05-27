https://arabic.sputniknews.com/20220527/--تركيا-سنخطو-قريبا-نحو-الأمام-في-العلاقات-مع-مصر-1062780250.html
تركيا: سنخطو قريبا نحو الأمام في العلاقات مع مصر
تركيا: سنخطو قريبا نحو الأمام في العلاقات مع مصر
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستخطو قريبا نحو الأمام في علاقاتها مع مصر، فيما أعرب عن تضامنه مع المملكة العربية... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:17+0000
2022-05-27T16:17+0000
2022-05-27T16:17+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_059c18e838852929527091b6f822d2dc.jpg
وصرح في مؤتمر صحفي يجمعه بنظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في تركيا: "سوف نخطو خطوات سريعة نحو الأمام في علاقاتنا مع مصر".وأكد أوغلو أن تركيا تتضامن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن الهجمات الإرهابية التي تتعرضان لها، على خلفية الأزمة اليمنية، مؤكدا أن موقف تركيا من محاربة الإرهاب واضح جدا.وتابع: "سوف نعمل سويا ونخطو خطى لمصالحنا ومصالح شعوبنا وللمسلمين بشكل عام، وكذلك من أجل استقرار المنطقة".ولفت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، إلى أن بلاده كان لديها اختلافات في وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية، ولكنها تسعى الآن أن يكون هناك استقرار في طرابلس.وكانت تقارير إعلامية تناولت الشهر الماضي عزم تركيا تعيين سفيرها الجديد في القاهرة، بعد نحو 9 سنوات من سحب السفير السابق، غير أن الجانب التركي نفى الخطوة، لكنه تحدث في الوقت ذاته عن خطوات إيجابية تقدم عليها أنقرة مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.ومنذ منتصف العام الماضي 2021، جُمّدت المشاورات التي جرت بين مصر وتركيا بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، ولم تصدر أي تصريحات بشأن تجميدها حينها.وفي 6 مايو/ أيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال.وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين: "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، إذ تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120624_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e042e42b912ead895db4e49944f17fb9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
تركيا: سنخطو قريبا نحو الأمام في العلاقات مع مصر
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستخطو قريبا نحو الأمام في علاقاتها مع مصر، فيما أعرب عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في اليمن.
وصرح في مؤتمر صحفي يجمعه بنظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في تركيا: "سوف نخطو خطوات سريعة نحو الأمام في علاقاتنا مع مصر".
وأكد أوغلو أن تركيا تتضامن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن الهجمات الإرهابية التي تتعرضان لها، على خلفية الأزمة اليمنية، مؤكدا أن موقف تركيا من محاربة الإرهاب واضح جدا.
وتابع: "سوف نعمل سويا ونخطو خطى لمصالحنا ومصالح شعوبنا وللمسلمين بشكل عام، وكذلك من أجل استقرار المنطقة".
ولفت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، إلى أن بلاده كان لديها اختلافات في وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية، ولكنها تسعى الآن أن يكون هناك استقرار في طرابلس.
وكانت تقارير إعلامية تناولت الشهر الماضي عزم تركيا تعيين سفيرها الجديد في القاهرة، بعد نحو 9 سنوات من سحب السفير السابق، غير أن الجانب التركي نفى الخطوة، لكنه تحدث في الوقت ذاته عن خطوات إيجابية تقدم عليها أنقرة مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
ومنذ منتصف العام الماضي 2021، جُمّدت المشاورات التي جرت بين مصر وتركيا بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، ولم تصدر أي تصريحات بشأن تجميدها حينها.
وفي 6 مايو/ أيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال.
وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين: "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، إذ تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".