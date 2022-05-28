عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/إيران--لا-ينبغي-أن-يعكر-صفو-العلاقات-مع-اليونان-سوء-التقدير-الناتج-عن-أوامر-من-طرف-ثالث-1062823006.html
إيران: لا ينبغي أن يعكر صفو العلاقات مع اليونان سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث
إيران: لا ينبغي أن يعكر صفو العلاقات مع اليونان سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن العلاقات مع اليونان لا ينبغي أن يعكر صفوها سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث،... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T17:44+0000
2022-05-28T17:44+0000
العالم
إيران
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح خطيب زاده، عبر تويتر "لطالما كانت علاقاتنا القديمة مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، يجب ألا تختل علاقاتنا بسبب سوء التقدير، بما في ذلك قطع الطرق، بأمر من طرف ثالث".وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "طاقم الناقلتين اليونانيتين بأمان وصحة جيدة"، وذلك على خلفية توقيف إيران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.وكانت إيران قد احتجزت أمس الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان وقامت بتنكيس علميهما. يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران اتخذت إجراءات عقابية ضد اليونان، بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ‏ناقلة نفط إيرانية، ونقل نفطها إلى أمريكا".‏
https://arabic.sputniknews.com/20220527/إيران-تحتجز-ناقلتين-مملوكتين-لليونان-وأثينا-تحتج-1062781430.html
إيران
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, اليونان

إيران: لا ينبغي أن يعكر صفو العلاقات مع اليونان سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث

17:44 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن العلاقات مع اليونان لا ينبغي أن يعكر صفوها سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث، وذلك على خلفية مصادرة شحنة نفط على سفينة ترفع علم إيران في المياه اليونانية بطلب من واشنطن.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح خطيب زاده، عبر تويتر "لطالما كانت علاقاتنا القديمة مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، يجب ألا تختل علاقاتنا بسبب سوء التقدير، بما في ذلك قطع الطرق، بأمر من طرف ثالث".

وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "طاقم الناقلتين اليونانيتين بأمان وصحة جيدة"، وذلك على خلفية توقيف إيران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
إيران تحتجز ناقلتين مملوكتين لليونان وأثينا تحتج
أمس, 16:45 GMT
وكانت إيران قد احتجزت أمس الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان وقامت بتنكيس علميهما. يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران اتخذت إجراءات عقابية ضد اليونان، بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ‏ناقلة نفط إيرانية، ونقل نفطها إلى أمريكا".‏
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:23 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала