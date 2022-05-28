https://arabic.sputniknews.com/20220528/إيران--لا-ينبغي-أن-يعكر-صفو-العلاقات-مع-اليونان-سوء-التقدير-الناتج-عن-أوامر-من-طرف-ثالث-1062823006.html
إيران: لا ينبغي أن يعكر صفو العلاقات مع اليونان سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث
إيران: لا ينبغي أن يعكر صفو العلاقات مع اليونان سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن العلاقات مع اليونان لا ينبغي أن يعكر صفوها سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث،... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T17:44+0000
2022-05-28T17:44+0000
2022-05-28T17:44+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح خطيب زاده، عبر تويتر "لطالما كانت علاقاتنا القديمة مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، يجب ألا تختل علاقاتنا بسبب سوء التقدير، بما في ذلك قطع الطرق، بأمر من طرف ثالث".وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "طاقم الناقلتين اليونانيتين بأمان وصحة جيدة"، وذلك على خلفية توقيف إيران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.وكانت إيران قد احتجزت أمس الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان وقامت بتنكيس علميهما. يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران اتخذت إجراءات عقابية ضد اليونان، بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ناقلة نفط إيرانية، ونقل نفطها إلى أمريكا".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/إيران-تحتجز-ناقلتين-مملوكتين-لليونان-وأثينا-تحتج-1062781430.html
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العالم, إيران, اليونان
إيران: لا ينبغي أن يعكر صفو العلاقات مع اليونان سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن العلاقات مع اليونان لا ينبغي أن يعكر صفوها سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث، وذلك على خلفية مصادرة شحنة نفط على سفينة ترفع علم إيران في المياه اليونانية بطلب من واشنطن.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح خطيب زاده، عبر تويتر "لطالما كانت علاقاتنا القديمة مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، يجب ألا تختل علاقاتنا بسبب سوء التقدير، بما في ذلك قطع الطرق، بأمر من طرف ثالث".
وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "طاقم الناقلتين اليونانيتين بأمان وصحة جيدة"، وذلك على خلفية توقيف إيران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.
وكانت إيران قد احتجزت أمس الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان وقامت بتنكيس علميهما. يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران اتخذت إجراءات عقابية ضد اليونان، بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ناقلة نفط إيرانية، ونقل نفطها إلى أمريكا".