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الرئيس الفلسطيني يبعث برسالة إلى الملك سلمان
الرئيس الفلسطيني يبعث برسالة إلى الملك سلمان
بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة شكر وتقدير لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على دعمها للقضية الفلسطينية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:54+0000
2022-05-28T21:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله لسفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وعبر عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته الكبير لمواقف السعودية "منذ عهد الملك المؤسس، وصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان".كما عبر عن شكر "فلسطين حكومة وشعبا للسعودية وشعبها الأصيل على دعم قضايا أمتها، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية".وحمل عباس السفير السعودي تحياته وتقديره الكبير للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.في المقابل، أكد السديري على مواقف السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وأكد حرص الملك سلمان وولي عهده على تقديم الإمكانيات السعودية المتاحة لخدمة القضية الفلسطينية على الصعد كافة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار السعودية اليوم

الرئيس الفلسطيني يبعث برسالة إلى الملك سلمان

21:54 GMT 28.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . POOL
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بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة شكر وتقدير لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على دعمها للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقباله لسفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وعبر عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته الكبير لمواقف السعودية "منذ عهد الملك المؤسس، وصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان".
كما عبر عن شكر "فلسطين حكومة وشعبا للسعودية وشعبها الأصيل على دعم قضايا أمتها، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية".
وحمل عباس السفير السعودي تحياته وتقديره الكبير للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
في المقابل، أكد السديري على مواقف السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد حرص الملك سلمان وولي عهده على تقديم الإمكانيات السعودية المتاحة لخدمة القضية الفلسطينية على الصعد كافة.
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