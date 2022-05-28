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https://arabic.sputniknews.com/20220528/السودان-يستنكر-التصريحات-غير-المسؤولة-لمدير-سد-النهضة-الإثيوبي-حول-الملء-الثالث-1062812280.html
السودان يستنكر التصريحات "غير المسؤولة" لمدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث
السودان يستنكر التصريحات "غير المسؤولة" لمدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث
استنكر السودان تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد، ووصفها بـ"غير المسؤولة". 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T13:49+0000
2022-05-28T13:49+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأكد السودان أن الجانب الإثيوبي "لا يكترث" بالأضرار المحتملة على السودان ومصر جراء عملية الملء الثالث، وذلك على خلفية تصريحات المدير بأن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مستبعدًا احتمالية إيقاف عملية الملء، رغم عدم إنكاره وجود تأثير على مصر والسودان خلال عملية الملء.وأوضحت الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم السبت، أن:واستنكر البيان عدم اكتراث الجانب الإثيوبي بالأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث مما يشير الى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة.كما طالب البيان المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة والالتزام بمبادي الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

السودان يستنكر التصريحات "غير المسؤولة" لمدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث

13:49 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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استنكر السودان تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد، ووصفها بـ"غير المسؤولة".
الخرطوم - سبوتنيك. وأكد السودان أن الجانب الإثيوبي "لا يكترث" بالأضرار المحتملة على السودان ومصر جراء عملية الملء الثالث، وذلك على خلفية تصريحات المدير بأن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مستبعدًا احتمالية إيقاف عملية الملء، رغم عدم إنكاره وجود تأثير على مصر والسودان خلال عملية الملء.
وأوضحت الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم السبت، أن:
"الوزارة تتابع بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة في إثيوبيا والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف و ملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة".
واستنكر البيان عدم اكتراث الجانب الإثيوبي بالأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث مما يشير الى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة.
كما طالب البيان المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة والالتزام بمبادي الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
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