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https://arabic.sputniknews.com/20220528/الصين-من-المتوقع-أن-تتوسع-مجموعة-بريكس-قريبا-1062804443.html
الصين: من المتوقع أن تتوسع مجموعة بريكس قريبا
الصين: من المتوقع أن تتوسع مجموعة بريكس قريبا
قالت الحكومة الصينية، إنه من المتوقع أن تبدأ مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (بريكس) عملية توسع لتشمل أعضاء جدد من الدول النامية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:40+0000
2022-05-28T11:40+0000
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الصين
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وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة، أن بكين ستعمل بنشاط على تعزيز توسع بريكس وترحب بمزيد من الشركاء العالميين للانضمام إلى المجموعة.أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين بهذه التصريحات أمس في بيان، ردا على أسئلة وسائل الإعلام حول وجهة نظر بكين بشأن توسيع بريكس.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ستعمل الصين مع أطراف البريكس لمواصلة إجراء مناقشات متعمقة حول توسيع المجموعة وتحديد المعايير والإجراءات الخاصة بذلك على أساس التوافق. نتطلع إلى انضمام المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير إلى عائلة البريكس الكبيرة ". وشدد وانغ، على أن اجتماع وزراء خارجية بريكس الذي عقد مؤخرا دعم توسيع المبادرة بينما عقدت مشاورات "بريكس بلس" كجزء من اجتماع الوزراء. بريكس هو منتدى متعدد الأطراف يتكون من خمسة اقتصادات ناشئة رئيسية في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
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العالم, الصين

الصين: من المتوقع أن تتوسع مجموعة بريكس قريبا

11:40 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصوررؤوساء دول مجموعة "بريكس"
رؤوساء دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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قالت الحكومة الصينية، إنه من المتوقع أن تبدأ مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (بريكس) عملية توسع لتشمل أعضاء جدد من الدول النامية.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة، أن بكين ستعمل بنشاط على تعزيز توسع بريكس وترحب بمزيد من الشركاء العالميين للانضمام إلى المجموعة.
أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين بهذه التصريحات أمس في بيان، ردا على أسئلة وسائل الإعلام حول وجهة نظر بكين بشأن توسيع بريكس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ستعمل الصين مع أطراف البريكس لمواصلة إجراء مناقشات متعمقة حول توسيع المجموعة وتحديد المعايير والإجراءات الخاصة بذلك على أساس التوافق. نتطلع إلى انضمام المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير إلى عائلة البريكس الكبيرة ".
وشدد وانغ، على أن اجتماع وزراء خارجية بريكس الذي عقد مؤخرا دعم توسيع المبادرة بينما عقدت مشاورات "بريكس بلس" كجزء من اجتماع الوزراء.
بريكس هو منتدى متعدد الأطراف يتكون من خمسة اقتصادات ناشئة رئيسية في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
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