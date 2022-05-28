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https://arabic.sputniknews.com/20220528/اليابان-تطلق-سراح-زعيمة-الجيش-الأحمر-بعد-20-عاما-من-السجن-1062795605.html
اليابان تطلق سراح زعيمة "الجيش الأحمر" بعد 20 عاما من السجن
اليابان تطلق سراح زعيمة "الجيش الأحمر" بعد 20 عاما من السجن
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، عن إطلاق سراح زعيمة ومؤسسة تنظيم الجيش الأحمر الياباني، فوساكو شيغينوبو، بعد 20 عاما من السجن بتهمة قتل واحتجاز الرهائن... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T08:36+0000
2022-05-28T08:36+0000
العالم
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وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن المعتقلة خرجت من السجن وهي تعاني من أمراض عدة وأهمها تكافح مرض السرطان.وقالت شيغينوبو للصحفيين "أعتذر عن إيذاء أشخاص لم أكن أعرفهم أريد الآن التركيز على علاجي وتعليمي".وكان شيغينوبو قد اعتقلت في اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بعد أن ظلت هاربة لمدة 25 عاما في دول الشرق الأوسط.وتأسست مجموعة "الجيش الأحمر" في عام 1971 بجهود شيغينوبو وشريكتها تسويوشي أوكودايرا، حيث كان شعارها الرئيسي هو شعار "الثورة الدائمة" التروتسكي وكان من أهدافها دعم نضال المناضلين الفلسطينيين ضد إسرائيل.
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اليابان تطلق سراح زعيمة "الجيش الأحمر" بعد 20 عاما من السجن

08:36 GMT 28.05.2022
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، عن إطلاق سراح زعيمة ومؤسسة تنظيم الجيش الأحمر الياباني، فوساكو شيغينوبو، بعد 20 عاما من السجن بتهمة قتل واحتجاز الرهائن خلال الهجوم على السفارة الفرنسية في لاهاي في عام 1974.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن المعتقلة خرجت من السجن وهي تعاني من أمراض عدة وأهمها تكافح مرض السرطان.
وقالت شيغينوبو للصحفيين "أعتذر عن إيذاء أشخاص لم أكن أعرفهم أريد الآن التركيز على علاجي وتعليمي".
وكان شيغينوبو قد اعتقلت في اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بعد أن ظلت هاربة لمدة 25 عاما في دول الشرق الأوسط.
وتأسست مجموعة "الجيش الأحمر" في عام 1971 بجهود شيغينوبو وشريكتها تسويوشي أوكودايرا، حيث كان شعارها الرئيسي هو شعار "الثورة الدائمة" التروتسكي وكان من أهدافها دعم نضال المناضلين الفلسطينيين ضد إسرائيل.
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