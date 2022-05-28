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https://arabic.sputniknews.com/20220528/تأخير-موعيد-انطلاق-مبارة-ريال-مدريد-وليفربول-في-نهائي-أبطال-أوروبا-1062826873.html
تأخير موعيد انطلاق مبارة ريال مدريد وليفربول في نهائي أبطال أوروبا
تأخير موعيد انطلاق مبارة ريال مدريد وليفربول في نهائي أبطال أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، لمدة 15 دقيقة،... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T19:27+0000
2022-05-28T19:27+0000
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
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وقال الاتحاد في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن قرار التأجيل جاء لـ"أسباب أمنية".ونقل موقع "بي إن سبورت"، عن مصادر من فرنسا (مكان إقامة المباراة) أنّ التأجيل سببه بعض المشاكل في دخول الجماهير إلى الملعب.
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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد

تأخير موعيد انطلاق مبارة ريال مدريد وليفربول في نهائي أبطال أوروبا

19:27 GMT 28.05.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULATملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، لمدة 15 دقيقة، قبل أن يضيف تأخيرا لـ 15 دقيقة أخرى لتبدأ المبارة في الثامنة والنصف (بتوقيت غرينتش).
وقال الاتحاد في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن قرار التأجيل جاء لـ"أسباب أمنية".
ونقل موقع "بي إن سبورت"، عن مصادر من فرنسا (مكان إقامة المباراة) أنّ التأجيل سببه بعض المشاكل في دخول الجماهير إلى الملعب.
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