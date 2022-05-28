https://arabic.sputniknews.com/20220528/خبير-تحكيمي-هدف-بنزيما-الملغى-صحيح-لهذا-السبب-1062825849.html
خبير تحكيمي: هدف بنزيما الملغى صحيح لهذا السبب
خبير تحكيمي: هدف بنزيما الملغى صحيح لهذا السبب
قال الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور إن هدف المهاجم كريم بنزيما في شباك ليفربول صحيح ولا يوجد سبب حقيقي لإلغائه. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:17+0000
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وشهدت مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع نهاية الشوط الأول نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف تقدم الريال في المباراة، إلا أن مساعد الحكم أشار على الفور لوجود تسلل، مما دفع الحكم كليمون توربان لإلغائه قبل الانتظار لمعرفة رأي غرفة "الفار".وحتى مع العودة إلى تقنية "الفار" استغرق حكم الفيديو المساعد وقتا طويلا لمراجعة اللقطة، وفي النهاية أطلق الحكم صافرته مؤكد على إلغاء الهدف واحتسابه تسلل على بنزيما.وأكد الغندور بحسب شبكة "بي إن سبورتس"، أن "الهدف صحيح ولا شك فيه"، مشدا على أن "قرار إلغاء الهدف قرار خاطئ"، وأوضح بأن "شرعية هدف بنزيما جاءت بعدما ذهبت الكرة إلى المهاجم الفرنسي من ساق البرازيلي فابينيو، لاعب ليفربول".واتفق المحللون الموجودن في الاستديو التحليلي على صحة الهدف، "نظرا لأن وجود بنزيما في التسلل لا يؤثر على الهدف، نظرا لأن الكرة قادمة من لاعب الخصم".
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خبير تحكيمي: هدف بنزيما الملغى صحيح لهذا السبب
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قال الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور إن هدف المهاجم كريم بنزيما في شباك ليفربول صحيح ولا يوجد سبب حقيقي لإلغائه.
وشهدت مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع نهاية الشوط الأول نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف تقدم الريال في المباراة، إلا أن مساعد الحكم أشار على الفور لوجود تسلل، مما دفع الحكم كليمون توربان لإلغائه قبل الانتظار لمعرفة رأي غرفة "الفار".
وحتى مع العودة إلى تقنية "الفار" استغرق حكم الفيديو المساعد وقتا طويلا لمراجعة اللقطة، وفي النهاية أطلق الحكم صافرته مؤكد على إلغاء الهدف واحتسابه تسلل على بنزيما.
وأكد الغندور بحسب شبكة "بي إن سبورتس"، أن "الهدف صحيح ولا شك فيه"، مشدا على أن "قرار إلغاء الهدف قرار خاطئ"، وأوضح بأن "شرعية هدف بنزيما جاءت بعدما ذهبت الكرة إلى المهاجم الفرنسي من ساق البرازيلي فابينيو، لاعب ليفربول".
واتفق المحللون الموجودن في الاستديو التحليلي على صحة الهدف، "نظرا لأن وجود بنزيما في التسلل لا يؤثر على الهدف، نظرا لأن الكرة قادمة من لاعب الخصم".