https://arabic.sputniknews.com/20220528/محكمة-مكسيكية-تعلق-مصارعة-الثيران-في-أكبر-ساحة-مصارعة-في-العالم-1062790930.html
محكمة مكسيكية تعلق مصارعة الثيران في أكبر ساحة للمصارعة بالعالم
محكمة مكسيكية تعلق مصارعة الثيران في أكبر ساحة للمصارعة بالعالم
علقت محكمة مكسيكية، يوم الجمعة، مصارعة الثيران في أكبر حلبة مصارعة ثيران بالمكسيك في العالم. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T03:16+0000
2022-05-28T03:16+0000
2022-05-28T03:23+0000
المكسيك
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.موسكو - سبوتنيك. وقال تقرير لمجلة فوربس المكسيك إن جمعية "جستيسيا" المدنية قدمت شكوى بشأن مصارعة الثيران.وقالت الجمعية إن مصارعة الثيران تنتهك قانون وصول المرأة إلى حياة خالية من العنف في مكسيكو سيتي.وبحسب المجلة، فإن الأمر القضائي مؤقت، وأنه في 2 يونيو، سيقرر القاضي ما إذا كان سيحظر مصارعة الثيران أم لا.وتتسع حلبة الثيران بلازا المكسيكية لأكثر من 40000 شخص وتقع في عاصمة المكسيك.
https://arabic.sputniknews.com/20190207/قلق-تركي-آل-الشيخ-مصارعة-الثيران-1038855800.html
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المكسيك
محكمة مكسيكية تعلق مصارعة الثيران في أكبر ساحة للمصارعة بالعالم
03:16 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 03:23 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
علقت محكمة مكسيكية، يوم الجمعة، مصارعة الثيران في أكبر حلبة مصارعة ثيران بالمكسيك في العالم.
.موسكو - سبوتنيك
. وقال تقرير لمجلة فوربس المكسيك إن جمعية "جستيسيا" المدنية قدمت شكوى بشأن مصارعة الثيران.
وقالت الجمعية إن مصارعة الثيران تنتهك قانون وصول المرأة إلى حياة خالية من العنف في مكسيكو سيتي.
وبحسب المجلة، فإن الأمر القضائي مؤقت، وأنه في 2 يونيو، سيقرر القاضي ما إذا كان سيحظر مصارعة الثيران أم لا.
وتتسع حلبة الثيران بلازا المكسيكية لأكثر من 40000 شخص وتقع في عاصمة المكسيك.