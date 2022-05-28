عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/محكمة-مكسيكية-تعلق-مصارعة-الثيران-في-أكبر-ساحة-مصارعة-في-العالم-1062790930.html
محكمة مكسيكية تعلق مصارعة الثيران في أكبر ساحة للمصارعة بالعالم
محكمة مكسيكية تعلق مصارعة الثيران في أكبر ساحة للمصارعة بالعالم
علقت محكمة مكسيكية، يوم الجمعة، مصارعة الثيران في أكبر حلبة مصارعة ثيران بالمكسيك في العالم. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T03:16+0000
2022-05-28T03:23+0000
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102884/47/1028844789_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_959529b9a7ad287d1dbef7439950bda5.jpg
.موسكو - سبوتنيك. وقال تقرير لمجلة فوربس المكسيك إن جمعية "جستيسيا" المدنية قدمت شكوى بشأن مصارعة الثيران.وقالت الجمعية إن مصارعة الثيران تنتهك قانون وصول المرأة إلى حياة خالية من العنف في مكسيكو سيتي.وبحسب المجلة، فإن الأمر القضائي مؤقت، وأنه في 2 يونيو، سيقرر القاضي ما إذا كان سيحظر مصارعة الثيران أم لا.وتتسع حلبة الثيران بلازا المكسيكية لأكثر من 40000 شخص وتقع في عاصمة المكسيك.
https://arabic.sputniknews.com/20190207/قلق-تركي-آل-الشيخ-مصارعة-الثيران-1038855800.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102884/47/1028844789_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_42e97b52fd9ff0bd498f89288cb0e355.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المكسيك

محكمة مكسيكية تعلق مصارعة الثيران في أكبر ساحة للمصارعة بالعالم

03:16 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 03:23 GMT 28.05.2022)
© AFP 2022 / Luis Robayoمصارع الثيران الفنزويلي جيسوس إنريكي كولومبو خلال مصارعة الثور في حلبة "كانافيراليجو" في كالي، كولومبيا 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مصارع الثيران الفنزويلي جيسوس إنريكي كولومبو خلال مصارعة الثور في حلبة كانافيراليجو في كالي، كولومبيا 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Luis Robayo
تابعنا عبرTelegram
علقت محكمة مكسيكية، يوم الجمعة، مصارعة الثيران في أكبر حلبة مصارعة ثيران بالمكسيك في العالم.
.موسكو - سبوتنيك. وقال تقرير لمجلة فوربس المكسيك إن جمعية "جستيسيا" المدنية قدمت شكوى بشأن مصارعة الثيران.
رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2019
بعد قلق السعوديين... تركي آل الشيخ يكشف الهدف من مصارعة الثيران في المملكة
7 فبراير 2019, 09:45 GMT
وقالت الجمعية إن مصارعة الثيران تنتهك قانون وصول المرأة إلى حياة خالية من العنف في مكسيكو سيتي.
وبحسب المجلة، فإن الأمر القضائي مؤقت، وأنه في 2 يونيو، سيقرر القاضي ما إذا كان سيحظر مصارعة الثيران أم لا.
وتتسع حلبة الثيران بلازا المكسيكية لأكثر من 40000 شخص وتقع في عاصمة المكسيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала