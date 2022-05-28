https://arabic.sputniknews.com/20220528/وزيرة-الهجرة-المصرية-نبيلة-مكرم-تستقبل-أول-مصرية-تصل-إلى-قمة-إيفرست-1062805227.html

وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم تستقبل أول مصرية تصل إلى قمة "إيفرست"‏

وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم تستقبل أول مصرية تصل إلى قمة "إيفرست"‏

استقبلت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة نبيلة مكرم، أول فتاة مصرية تصعد إلى قمة جبال "إيفرست"، ‏وهي منال رستم.‏ 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T11:50+0000

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وتعد قمة "إيفرست" هي أعلى جبال العالم، التي تقع على ارتفاع نحو 9 آلاف متر.وأشادت وزيرة الهجرة "بما قامت به منال من عمل بطولي، وما يسبقه من تدريب شاق واستعدادات لإنجاح المهمة، لتصبح أول فتاة مصرية تصل لأعلى قمة بالعالم، مثمنة رفعها علم مصر وترديد عبارة "تحيا مصر"، وفقا لبيان رسمي، صدر أمس الجمعة.كما أكدت مكرم على "دعمها للفتيات المصريات بالخارج، وشددت أن نجاح بناتنا يؤكد على جهود القيادة السياسية لجهود تمكين المرأة في مجالات مختلفة، دون تمييز على أي أساس".من ناحيتها، أوضحت منال رستم، أن "الطريق إلى قمة "إيفرست" لم يكن سهلا، موضحة أن الفكرة استغرقت سنوات لتنفيذها والاستعداد لها، وممارسة ألعاب القوى والجري وغيرها من الألعاب، بجانب العديد من الماراثونات العالمية، خلال إقامتها في دولة الإمارات العربية".وأشارت إلى أن "الصعود إلى "إيفرست" الذي استغرق نحو أسبوعين، سبقه صعود العديد من قمم الجبال، في أفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل أليس في روسيا، وجبل كليمنغارو في تنزانيا، وقمة جبل كينيا، وقمة جبل "مون بلو" في فرنسا عام 2018".

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