https://arabic.sputniknews.com/20220528/-قاديروف-يعلن-تحرير-مدينة-استراتيجية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية----1062827925.html
قاديروف يجري تعديلا بمخطط تحرير مدينة استراتيجية والجنود يسيطرون عليها في 3 ساعات
قاديروف يجري تعديلا بمخطط تحرير مدينة استراتيجية والجنود يسيطرون عليها في 3 ساعات
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، أن مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، قد تم تحريرها، مؤكدا أنها تحت سيطرة القوات العسكرية... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T19:40+0000
2022-05-28T19:40+0000
2022-05-28T19:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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كتب قاديروف في منشور على قناته الرسمية في تلغرام: "هذا كل شيء! سيفيرودونتسك تحت سيطرتنا الكاملة. لقد هُزم النازيون. وتم تدمير جميع مواقعهم. وتم تحرير المدينة".ونوه قاديروف إلى أنه كان من المخطط أصلا تحرير سيفيرودونيتسك في غضون أسبوع، لكنه اليوم "أجرى تعديلات وحدد مهمة السيطرة على المدينة في غضون ثلاثة أيام"، حيث استطاع المقاتلون تحريرها في 3 ساعات.ونوه قديروف إلى أنه سيعلن عن أخبار "رائعة أخرى" في خاتم رسالته على صفحته في "تلغرام".
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روسيا
قاديروف يجري تعديلا بمخطط تحرير مدينة استراتيجية والجنود يسيطرون عليها في 3 ساعات
19:40 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، أن مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، قد تم تحريرها، مؤكدا أنها تحت سيطرة القوات العسكرية الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية.
كتب قاديروف في منشور على قناته الرسمية في تلغرام: "هذا كل شيء! سيفيرودونتسك تحت سيطرتنا الكاملة. لقد هُزم النازيون. وتم تدمير جميع مواقعهم. وتم تحرير المدينة".
وتابع قديروف مؤكدا: "يمكن للسكان أن يتنفسوا الصعداء. من الآن فصاعدا لم يعودوا في خطر".
ونوه قاديروف إلى أنه كان من المخطط أصلا تحرير سيفيرودونيتسك في غضون أسبوع، لكنه اليوم "أجرى تعديلات وحدد مهمة السيطرة على المدينة في غضون ثلاثة أيام"، حيث استطاع المقاتلون تحريرها في 3 ساعات.
"لن أخفي أنه كان من المخطط في الأصل تحرير سيفيرودونيتسك في غضون أسبوع، لكنني اليوم أجريت تعديلات وحددت المهمة للسيطرة على المدينة في غضون ثلاثة أيام. ونتيجة لذلك، تعامل مقاتلونا بشكل أسرع - في ثلاث ساعات. هربت جميع مفارز بانديرا بشكل مخجل من سيفيرودونيتسك بمجرد أن علموا أن المقاتلين من جمهورية الشيشان قد بدؤوا في تنظيف المدينة. أنا لا أقول ذلك. السجناء الذين تم القبض عليهم من قبل قواتنا الخاصة يعترفون بذلك".
رمضان قاديروف
رئيس جمهورية الشيشان الروسية
ونوه قديروف إلى أنه سيعلن عن أخبار "رائعة أخرى" في خاتم رسالته على صفحته في "تلغرام".