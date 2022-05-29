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https://arabic.sputniknews.com/20220529/أكثر-الدول-مشاركة-في-قوات-حفظ-السلام-متعددة-الجنسيات-حول-العالم-1062855316.html
أكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم
أكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم
نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريرا عن أكثر دول العالم التي تشارك بقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
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ويعتمد التقرير على إحصائيات بعثات السلام المنتشرة حول العالم عام 2021، ويقول التقرير إن عدد بعثات حفظ السلام في 2021 وصل إلى 63 بعثة سلام في 38 منطقة حول العالم.ويحتفل العالم في الـ29 من مايو/ أيار بـ"اليوم الدولي لحفظة السلام" وهي مناسبة عالمية تخلد ذكرى أول بعثة سلام في العالم تم إنشاؤها لمراقبة الهدنة بين إسرائيل والعرب في حرب عام 1948.
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أكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم

13:52 GMT 29.05.2022
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نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريرا عن أكثر دول العالم التي تشارك بقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم.
ويعتمد التقرير على إحصائيات بعثات السلام المنتشرة حول العالم عام 2021، ويقول التقرير إن عدد بعثات حفظ السلام في 2021 وصل إلى 63 بعثة سلام في 38 منطقة حول العالم.

ويحتفل العالم في الـ29 من مايو/ أيار بـ"اليوم الدولي لحفظة السلام" وهي مناسبة عالمية تخلد ذكرى أول بعثة سلام في العالم تم إنشاؤها لمراقبة الهدنة بين إسرائيل والعرب في حرب عام 1948.
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