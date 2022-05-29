https://arabic.sputniknews.com/20220529/الجزائر-تكشف-حقيقة-ظهور-حيتان-الأوركا-على-شواطئها-1062834548.html

الجزائر تكشف حقيقة ظهور حيتان "الأوركا" على شواطئها

الجزائر تكشف حقيقة ظهور حيتان "الأوركا" على شواطئها

كشفت وزارة الصيد والمنتجات البحرية الجزائرية، اليوم الجمعة، حقيقة ظهور حيتان "الأوركا" على السواحل الجزائرية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T06:35+0000

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الجزائر

حوت

أخبار العالم العربي

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وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الصيد والمنتجات البحرية الجزائرية فنّدت دخول سمك "الأوركا" على السواحل الجزائرية، مؤكدة أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من ظهور هذه الحيتان على شواطئ البلاد غير صحيح.وأشارت الوزارة إلى أن الخبر غير صحيح، ولا خطر على الصيادين أو المصطافين، وهو ما نشرته وزارة الصيد والمنتجات البحرية في بيان لها، لافتة إلى أنه "بعد التحري وسط المهنيين والجمعيات التي تعني بالجانب البيئي البحري، تبيّن أن الصور والفيديوهات التي انتشرت وسط صفحات فيسبوك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول دخول سمك الأوركا، غير صحيحة، ولا خطر على الصيادين أو المصطافين عكس ما روجت له بعض الصفحات.ونقلت الصحيفة الجزائرية عن مديرة الصيد البحري وتربية المائيات في البلاد، لمستغانم، أن الفيديو المتداول لحيتان "الأوركا" بالمنطقة لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة دخول هذا النوع من الحيتان، وهو ما أوضحه لها المهنيين.ومن المعروف أن حيتان "الأوركا" أو "الحيتان القاتلة" تعيش في مناطق باردة، ما يثير الشكّ في أن يكون ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ملتقطاً بالفعل في الجزائر.وإذا كانت الحيتان تعيش في بحار ومحيطات المناطق الأبرد في العالم، إلا أنّه يمكن العثور على أعداد منها في البحر المتوسّط حيث تكون غير محصّنة ومهدّدة بالانقراض.

https://arabic.sputniknews.com/20200720/فيديو-يثير-ضجة-في-الجزائر-هل-انتشرت-حيتان-قاتلة-على-شوطئها-فعلا-1046053666.html

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