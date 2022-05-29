https://arabic.sputniknews.com/20220529/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-تدمير-أهداف-عسكرية-أوكرانية-من-خلال-مروحيات-كا-52-فيديو-1062836150.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع تدمير أهداف عسكرية أوكرانية من خلال مروحيات "كا 52".. فيديو
الدفاع الروسية تنشر مقطع تدمير أهداف عسكرية أوكرانية من خلال مروحيات "كا 52".. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لإحدى مهام مروحيات "كا 52" ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:30+0000
2022-05-29T07:30+0000
2022-05-29T07:30+0000
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور نشاط المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية من طراز كا 52" خلال عملية تدمير المواقع والمركبات والمدرعات العسكرية الأوكرانية.ولوحظ كيفية إصابة دبابات أوكرانية بصواريخ جوية مباشرة، بالإضافة إلى استهداف وتدمير عدد من الأوكار والحصون المنتشرة في المناطق الأوكرانية.في السياق نفسه، أعلنت الدفاع الروسية أن الضربات الجوية نفذت من مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات من خلال صواريخ موجهة متطورة من خلال تقنيات نظام الرؤية والملاحة الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تنشر مقطع تدمير أهداف عسكرية أوكرانية من خلال مروحيات "كا 52".. فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لإحدى مهام مروحيات "كا 52" ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأظهر المقطع المنشور نشاط المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية من طراز كا 52" خلال عملية تدمير المواقع والمركبات والمدرعات العسكرية الأوكرانية.
ولوحظ كيفية إصابة دبابات أوكرانية بصواريخ جوية مباشرة، بالإضافة إلى استهداف وتدمير عدد من الأوكار والحصون المنتشرة في المناطق الأوكرانية.
في السياق نفسه، أعلنت الدفاع الروسية أن الضربات الجوية نفذت من مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات من خلال صواريخ موجهة متطورة من خلال تقنيات نظام الرؤية والملاحة الخاصة.