https://arabic.sputniknews.com/20220529/الديمقراطي-الكردستاني-يكشف-حقيقة-تصريح-مسعود-برزاني-بشأن-المحكمة-الاتحادية-1062841164.html
"الديمقراطي الكردستاني" يكشف حقيقة تصريح مسعود برزاني بشأن المحكمة الاتحادية
"الديمقراطي الكردستاني" يكشف حقيقة تصريح مسعود برزاني بشأن المحكمة الاتحادية
كشف الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، اليوم الأحد، حقيقة تصريح مسعود برزاني، رئيس الحزب، بشأن المحكمة الاتحادية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:57+0000
2022-05-29T09:57+0000
2022-05-29T09:57+0000
كردستان
العراق
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ونقلت السومرية نيوز، صباح اليوم الأحد، عن بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني نفيه إدلاء مسعود البارزاني، بأي تصريح يتعلق بالمحكمة الاتحادية.وذكر مقر الحزب في بيانه أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبرا "مفبركا" مفاده تصريح لرئيس الحزب، مسعود بارزاني، بشأن قرارات المحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي، مؤكدا أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تداولت خبرا على لسان مسعود بارزاني يقضي بأن "إقليم كردستان غير معني بالتشريعات والقرارات التي تصدر من البرلمان والاتحاد والقضاء الاتحادي".ويذكر أن مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قد نفى، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرد على اتصالات "بارزاني".ونشر المكتب بيانا أكد من خلاله أن هناك احترام كبير وثقة عميقة وعلاقة متینة بين الرئيس بارزاني والسيد مقتدى الصدر، ومن ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20210125/مسعود-بارزاني-لدبلوماسيين-عرب-كردستان-يريد-التوصل-إلى-حل-دستوري-مع-بغداد-1047906409.html
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كردستان, العراق, أخبار العالم العربي
"الديمقراطي الكردستاني" يكشف حقيقة تصريح مسعود برزاني بشأن المحكمة الاتحادية
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كشف الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، اليوم الأحد، حقيقة تصريح مسعود برزاني، رئيس الحزب، بشأن المحكمة الاتحادية.
ونقلت السومرية نيوز
، صباح اليوم الأحد، عن بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني نفيه إدلاء مسعود البارزاني، بأي تصريح يتعلق بالمحكمة الاتحادية.
وذكر مقر الحزب في بيانه أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبرا "مفبركا" مفاده تصريح لرئيس الحزب، مسعود بارزاني، بشأن قرارات المحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي، مؤكدا أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تداولت خبرا على لسان مسعود بارزاني
يقضي بأن "إقليم كردستان غير معني بالتشريعات والقرارات التي تصدر من البرلمان والاتحاد والقضاء الاتحادي".
ويذكر أن مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قد نفى، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رفض زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، الرد على اتصالات "بارزاني".
ونشر المكتب بيانا أكد من خلاله أن هناك احترام كبير وثقة عميقة وعلاقة متینة بين الرئيس بارزاني والسيد مقتدى الصدر، ومن ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية العراقية.