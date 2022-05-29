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https://arabic.sputniknews.com/20220529/بومبيو-بايدن-من-يجعل-الاحتياجات-الأساسية-للحياة-لا-يمكن-تحملها-وليس-بوتين-1062834970.html
بومبيو: بايدن من يجعل الاحتياجات الأساسية للحياة لا يمكن تحملها وليس بوتين
بومبيو: بايدن من يجعل الاحتياجات الأساسية للحياة لا يمكن تحملها وليس بوتين
انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كونه السبب في ‏جعل الاحتياجات الأساسية للحياة لا يمكن تحملها.‏ 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T06:53+0000
2022-05-29T06:53+0000
فلاديمير بوتين
جو بايدن
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وكتب عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت: "عندما فرضت أمريكا عقوبات على النفط الإيراني، انخفض الريال وكذلك انخفض سعر الغاز للأمريكيين، إدارة بايدن بالكاد تفرض عقوبات على روسيا ويرتفع الروبل وترتفع أسعار الغاز".وتابع بومبيو في تغريدته: "بايدن، وليس بوتين، من يجعل الاحتياجات الأساسية للحياة لا يمكن تحملها".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الروسي صمد باقتدار أمام العقوبات الغربية .وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات، فإن الاقتصاد الروسي يصمد أمام تأثير العقوبات، ويتحملها باقتدار، جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية توضح ذلك".وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب اهتماما خاصا من الكتلة الاقتصادية للحكومة، و"بشكل عام ، هذه الجهود لها أثر إيجابي".وكان الرئيس الروسي أكد أن الاقتصاد الروسي قادر على العمل بثبات وبدون اضطرابات في الظروف الحالية، معتبرا القيود الخارجية المفروضة على روسيا بمثابة عدوان.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام "سويفت" العالمي للمعاملات المالية.
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فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بومبيو: بايدن من يجعل الاحتياجات الأساسية للحياة لا يمكن تحملها وليس بوتين

06:53 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNAوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNA
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انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كونه السبب في ‏جعل الاحتياجات الأساسية للحياة لا يمكن تحملها.‏
وكتب عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت: "عندما فرضت أمريكا عقوبات على النفط الإيراني، انخفض الريال وكذلك انخفض سعر الغاز للأمريكيين، إدارة بايدن بالكاد تفرض عقوبات على روسيا ويرتفع الروبل وترتفع أسعار الغاز".
وتابع بومبيو في تغريدته: "بايدن، وليس بوتين، من يجعل الاحتياجات الأساسية للحياة لا يمكن تحملها".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الروسي صمد باقتدار أمام العقوبات الغربية .
وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات، فإن الاقتصاد الروسي يصمد أمام تأثير العقوبات، ويتحملها باقتدار، جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية توضح ذلك".
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب اهتماما خاصا من الكتلة الاقتصادية للحكومة، و"بشكل عام ، هذه الجهود لها أثر إيجابي".
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وكان الرئيس الروسي أكد أن الاقتصاد الروسي قادر على العمل بثبات وبدون اضطرابات في الظروف الحالية، معتبرا القيود الخارجية المفروضة على روسيا بمثابة عدوان.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام "سويفت" العالمي للمعاملات المالية.
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