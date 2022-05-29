https://arabic.sputniknews.com/20220529/خبير-عسكري-الانقسام-في-المعسكر-الغربي-ليس-بجديد--1062844512.html
خبير عسكري: الانقسام في المعسكر الغربي ليس بجديد
خبير عسكري: الانقسام في المعسكر الغربي ليس بجديد
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": انقسامات في المعسكر الغربي حول الأزمة الأوكرانية، تبادل التهديدات بين بكين وواشنطن بسبب تايوان، الولايات... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:12+0000
2022-05-29T11:12+0000
2022-05-29T11:12+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"الانقسام في المعسكر الغربي ليس بجديد"
خبير عسكري:"الانقسام في المعسكر الغربي ليس بجديد"
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وجود انقسامات كبيرة في معسكر الغرب حول الأزمة الأوكرانية ومصيرها. ووفقا للصحيفة: "بعد ثلاثة أشهر من وحدة الموقف الأوروبي تجاه العملية العسكرية الروسية بدأت الانقسامات تظهر حول نهاية اللعبة، فقد أفادت الصحيفة بأنه و في الأيام الأخيرة، دعا الرؤساء والوزراء وكذلك قادة الحزب الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة إلى النصر في أوكرانيا.وفيما يخص هذه الانقسامات قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد:خبير "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستهدم مرتكزات النظام الأحادي"حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أنقرة من شن عمليات عسكرية بسوريا ، مؤكدة أن أي عملية عسكرية ستقوم بها تركيا بسورية ستكون بمثابة تصعيد وقد يعرّض للخطر أرواح العسكريين الأمريكيين المنتشرين في المنطقة. التحذير جاء بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد علي مقصود لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الانقسام في المعسكر الغربي ليس بجديد
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": انقسامات في المعسكر الغربي حول الأزمة الأوكرانية، تبادل التهديدات بين بكين وواشنطن بسبب تايوان، الولايات المتحد الأمريكية تحذر أنقرة من عمليات عسكرية بسورية، وصاروخان روسيان على قائمة أفضل صواريخ العالم.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وجود انقسامات كبيرة في معسكر الغرب حول الأزمة الأوكرانية ومصيرها. ووفقا للصحيفة: "بعد ثلاثة أشهر من وحدة الموقف الأوروبي تجاه العملية العسكرية الروسية بدأت الانقسامات تظهر حول نهاية اللعبة، فقد أفادت الصحيفة بأنه و في الأيام الأخيرة، دعا الرؤساء والوزراء وكذلك قادة الحزب الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة إلى النصر في أوكرانيا.
وفيما يخص هذه الانقسامات قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد:
"إن الانقسامات في المعسكر الغربي حول أوكرانيا ليست بجديدة فهي حتى وإن لم تكن معلنة إلا أنها كانت موجودة حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والانقسام يأتي حول المنهج الذي تتعامل به الدول الغربية والأوروبية مع روسيا، وقد كان الأوروبيون يفضلون الحوار مع موسكو إلا أن واشنطن عملت على إغلاق ذلك الطريق".
خبير "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستهدم مرتكزات النظام الأحادي"
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أنقرة من شن عمليات عسكرية بسوريا ، مؤكدة أن أي عملية عسكرية ستقوم بها تركيا بسورية ستكون بمثابة تصعيد وقد يعرّض للخطر أرواح العسكريين الأمريكيين المنتشرين في المنطقة. التحذير جاء بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد علي مقصود لشؤون عسكرية:
"الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد أمامها إلا الميدان السوري لكي تواجه الإنجازات والانتصارات الروسية، حيث أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تعمل على هدم مرتكزات النظام الأحادي القطبية"