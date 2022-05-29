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رئيس وزراء سريلانكا يدعو الشباب المحتجين للانضمام إلى الحكم
رئيس وزراء سريلانكا يدعو الشباب المحتجين للانضمام إلى الحكم
قال رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، اليوم الأحد، إنه ستتم دعوة مجموعات الشباب المحتجة للمشاركة في الحكم وفقا للإصلاحات السياسية التي يقترحها لحل... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:39+0000
2022-05-29T16:39+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن ويكرمسينغ قوله في خطاب متلفز، إنه بموجب الإصلاحات الدستورية المقترحة، سيتم تقليص سلطات رئيس البلاد وتعزيز سلطات البرلمان، مشيرا إلى أن قاعدة الحكم ستكون عريضة من خلال اللجان البرلمانية حيث سيعمل المشرعون والشباب والخبراء معا.وفي وقت سابق، استخدمت قوات الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، أمس السبت، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية.وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن المتظاهرين يتظاهرون بمناسبة مرور 50 يوما على انطلاق احتجاجاتهم التي احتشدوا خلالها أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، فيما فضت الشرطة المسيرة واحتجزت ثلاثة اشخاص لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم.يذكر أن سريلانكا على وشك الإفلاس، بعد أن تخلفت عن سداد قروضها الخارجية، وتعاني من نقص حاد في السلع الأساسية مثل غاز الطهي والوقود والأدوية.وأُجبر الناس على الانتظار لساعات في طوابير طويلة لمحاولة شراء البضائع التي يحتاجون لها، كما تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما يكفي فقط لشراء الواردات اللازمة لمدة أسبوعين.
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أخبار العالم الآن

رئيس وزراء سريلانكا يدعو الشباب المحتجين للانضمام إلى الحكم

16:39 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAاحتجاجات في سريلانكا
احتجاجات في سريلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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قال رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، اليوم الأحد، إنه ستتم دعوة مجموعات الشباب المحتجة للمشاركة في الحكم وفقا للإصلاحات السياسية التي يقترحها لحل الأزمة السياسية في البلاد الناجمة عن الانهيار الاقتصادي.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن ويكرمسينغ قوله في خطاب متلفز، إنه بموجب الإصلاحات الدستورية المقترحة، سيتم تقليص سلطات رئيس البلاد وتعزيز سلطات البرلمان، مشيرا إلى أن قاعدة الحكم ستكون عريضة من خلال اللجان البرلمانية حيث سيعمل المشرعون والشباب والخبراء معا.

وتابع ويكرمسينغ قائلا، إن الشباب يطالبون بتغيير النظام القائم، يريدون كذلك معرفة تفاصيل القضايا الحالية، لذلك أقترح تعيين أربعة ممثلين للشباب في كل لجنة برلمانية من هذه اللجان الخمس عشرة.

وفي وقت سابق، استخدمت قوات الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، أمس السبت، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن المتظاهرين يتظاهرون بمناسبة مرور 50 يوما على انطلاق احتجاجاتهم التي احتشدوا خلالها أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، فيما فضت الشرطة المسيرة واحتجزت ثلاثة اشخاص لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم.
يذكر أن سريلانكا على وشك الإفلاس، بعد أن تخلفت عن سداد قروضها الخارجية، وتعاني من نقص حاد في السلع الأساسية مثل غاز الطهي والوقود والأدوية.
وأُجبر الناس على الانتظار لساعات في طوابير طويلة لمحاولة شراء البضائع التي يحتاجون لها، كما تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما يكفي فقط لشراء الواردات اللازمة لمدة أسبوعين.
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