https://arabic.sputniknews.com/20220529/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-أحداث-الأقصى-وتتهم-إسرائيل-بالرغبة-في-توجيه-الصراع-إلى-حرب-دينية-1062863885.html
قطر تصدر بيانا بشأن أحداث الأقصى وتتهم إسرائيل بالرغبة في توجيه الصراع إلى حرب دينية
قطر تصدر بيانا بشأن أحداث الأقصى وتتهم إسرائيل بالرغبة في توجيه الصراع إلى حرب دينية
أدانت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات "اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقيام المستوطنين بأداء صلوات تلمودية في باحات... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:39+0000
2022-05-29T16:39+0000
2022-05-29T16:40+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
وحذرت الخارجية القطرية، في بيان لها، من أن "استمرار الانتهاكات الخطيرة في الأقصى يكشف رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية"، مشددة على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال الإسرائيلي".واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
قطر تصدر بيانا بشأن أحداث الأقصى وتتهم إسرائيل بالرغبة في توجيه الصراع إلى حرب دينية
16:39 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 16:40 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات "اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقيام المستوطنين بأداء صلوات تلمودية في باحات المسجد بحماية شرطة الاحتلال".
وحذرت الخارجية القطرية، في بيان لها، من أن "استمرار الانتهاكات الخطيرة في الأقصى يكشف رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية"، مشددة على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال الإسرائيلي".
واقتحم الآلاف من المستوطنين
، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي
، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.