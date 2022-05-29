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https://arabic.sputniknews.com/20220529/كوريا-الشمالية-تلمح-إلى-إمكانية-تخفيف-قيود-كورونا-1062836027.html
كوريا الشمالية تلمح إلى إمكانية تخفيف قيود "كورونا"‏
كوريا الشمالية تلمح إلى إمكانية تخفيف قيود "كورونا"‏
ألمحت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إلى أنها قد تخفف من قيود (كوفيد-19)، بعد أن أظهر الوضع الوبائي ‏في البلاد علامات التحسن، وأن انتقال المرض أصبح تحت السيطرة.‏ 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:28+0000
2022-05-29T07:28+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
العالم
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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم، و"أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ولم تذكر الوكالة موعد عقد الاجتماع.وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اجتماع المكتب السياسي "ناقش قضايا الاستقرار المستمر وتحسين الوضع الشامل لمكافحة الوباء، مع زيادة تعزيز الخبرات المكتسبة في الفترة المبكرة من أعمال مكافحة الوباء".كما بحث الاجتماع في مسألة التنسيق الفعال والسريع، وتطبيق اللوائح والمبادئ التوجيهية لمكافحة الوباء، في ضوء الوضع الحالي المستقر لمكافحة الوباء.وألمح تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أنه من الممكن تخفيف القيود المفروضة بسبب "كورونا"، لمنع الاقتصاد من التدهور بشكل أكبر، مع الإعراب عن ثقته في أنه يتم السيطرة على الوباء.وبلغت حالات الإصابة بالحمى المبلغ عنها يوميا في كوريا الشمالية ذروتها، إذ بلغت 392920 حالة في 15 مايو/ أيار الجاري، واتجهت نحو الانخفاض منذ ذلك الحين.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-زعيم-كوريا-الشمالية-يهاجم-كبار-مسؤولي-بلاده-بعد-انتشار-فيروس-كورونا-1062375682.html
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا, العالم

كوريا الشمالية تلمح إلى إمكانية تخفيف قيود "كورونا"‏

07:28 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Cha Song Hoارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
© AP Photo / Cha Song Ho
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ألمحت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إلى أنها قد تخفف من قيود (كوفيد-19)، بعد أن أظهر الوضع الوبائي ‏في البلاد علامات التحسن، وأن انتقال المرض أصبح تحت السيطرة.‏
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم، و"أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
ولم تذكر الوكالة موعد عقد الاجتماع.
وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اجتماع المكتب السياسي "ناقش قضايا الاستقرار المستمر وتحسين الوضع الشامل لمكافحة الوباء، مع زيادة تعزيز الخبرات المكتسبة في الفترة المبكرة من أعمال مكافحة الوباء".
كما بحث الاجتماع في مسألة التنسيق الفعال والسريع، وتطبيق اللوائح والمبادئ التوجيهية لمكافحة الوباء، في ضوء الوضع الحالي المستقر لمكافحة الوباء.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
وكالة: زعيم كوريا الشمالية يهاجم كبار مسؤولي بلاده بعد انتشار فيروس كورونا
18 مايو, 07:19 GMT
وألمح تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أنه من الممكن تخفيف القيود المفروضة بسبب "كورونا"، لمنع الاقتصاد من التدهور بشكل أكبر، مع الإعراب عن ثقته في أنه يتم السيطرة على الوباء.
وبلغت حالات الإصابة بالحمى المبلغ عنها يوميا في كوريا الشمالية ذروتها، إذ بلغت 392920 حالة في 15 مايو/ أيار الجاري، واتجهت نحو الانخفاض منذ ذلك الحين.
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