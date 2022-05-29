https://arabic.sputniknews.com/20220529/مقتل-شخص-وإصابة-7-آخرين-في-إطلاق-نار-بولاية-أوكلاهوما-الأمريكية-1062871375.html
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية
قتل شخص واحد، وأصيب 7 آخرين في إطلاق نار بمهرحان بولاية أوكلاهوما الأمريكية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T21:25+0000
2022-05-29T21:25+0000
2022-05-29T21:26+0000
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وقالت وسائل إعلام محلية، نقلت عنها وكالة "شينخوا"، إن الحفل حضره 1500 شخص.وقُتل أكثر من 17 ألف شخص في حوادث متعلقة بإطلاق النيران بالسلاح، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 5 أشهر، من بينهم نحو 640 من الأطفال والمراهقين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية
21:25 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 21:26 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
قتل شخص واحد، وأصيب 7 آخرين في إطلاق نار بمهرحان بولاية أوكلاهوما الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام محلية، نقلت عنها وكالة "شينخوا
"، إن الحفل حضره 1500 شخص.
وقُتل أكثر من 17 ألف شخص في حوادث متعلقة بإطلاق النيران بالسلاح، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 5 أشهر، من بينهم نحو 640 من الأطفال والمراهقين.