https://arabic.sputniknews.com/20220529/مي-عمر-تكشف-عن-مكان-رفضت-روبي-دخوله-في-مسلسل-ريا-وسكينة-1062858310.html
مي عمر تكشف عن مكان رفضت روبي دخوله في مسلسل "ريا وسكينة"
مي عمر تكشف عن مكان رفضت روبي دخوله في مسلسل "ريا وسكينة"
قالت الفنانة المصرية، مي عمر إن شخصيتها في مسلسل "ريا وسكينة" لا تشبه شخصيتها الحقيقية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:56+0000
2022-05-29T14:56+0000
2022-05-29T14:56+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وتابعت الفنانة في برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن المسلسل الذي عرض في رمضان يشبه إلى حد كبير مسلسل "بكيزة وزغلول"، والذي قدم منذ فترة طويلة على الشاشات المصرية من بطولة إسعاد يونس وسهير البابلي. وتحدثت مي عمر عن علاقتها بروبي التي شاركتها بطولة المسلسل، والتي أكدت أنها خافت من التصوير في المقابر ما أدى لتصوير مشاهد المقابر في ديكور مماثل. وأضافت مي عمر عن علاقتها بروبي في مسلسل "ريا وسكينة"، قائلة: "كان لقائي الأول مع روبي من خلال هذا المسلسل، وخرجنا منه أصدقاء وهي إنسانة جميلة وطيبة وخفيفة الظل، وتوقع الكثيرون أن وجود بطلتين سيهدد نجاح المسلسل، وهذا لم يحدث وكانت الكواليس لطيفة للغاية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
مي عمر تكشف عن مكان رفضت روبي دخوله في مسلسل "ريا وسكينة"
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قالت الفنانة المصرية، مي عمر إن شخصيتها في مسلسل "ريا وسكينة" لا تشبه شخصيتها الحقيقية.
وتابعت الفنانة في برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر
" أن المسلسل الذي عرض في رمضان يشبه إلى حد كبير مسلسل "بكيزة وزغلول"، والذي قدم منذ فترة طويلة على الشاشات المصرية من بطولة إسعاد يونس وسهير البابلي.
وتحدثت مي عمر عن علاقتها بروبي التي شاركتها بطولة المسلسل، والتي أكدت أنها خافت من التصوير في المقابر ما أدى لتصوير مشاهد المقابر في ديكور مماثل.
وأضافت مي عمر عن علاقتها بروبي في مسلسل "ريا وسكينة
"، قائلة: "كان لقائي الأول مع روبي من خلال هذا المسلسل، وخرجنا منه أصدقاء وهي إنسانة جميلة وطيبة وخفيفة الظل، وتوقع الكثيرون أن وجود بطلتين سيهدد نجاح المسلسل، وهذا لم يحدث وكانت الكواليس لطيفة للغاية".