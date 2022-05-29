https://arabic.sputniknews.com/20220529/هل-تنفذ-تركيا-تهديدها-بشن-عملية-عسكرية-في-شمال-سوريا-1062848093.html
هل تنفذ تركيا تهديدها بشن عملية عسكرية في شمال سوريا؟
هل تنفذ تركيا تهديدها بشن عملية عسكرية في شمال سوريا؟
دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:14+0000
2022-05-29T12:14+0000
2022-05-29T12:14+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062847912_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d2e863af508b409a6536a8d38b17ff07.png
هل تنفذ تركيا تهديدها بشن عملية عسكرية في شمال سوريا ؟
هل تنفذ تركيا تهديدها بشن عملية عسكرية في شمال سوريا ؟
فيما يواصل الجيش السوري والقوات الروسية تعزيز وجودهما في مدينتي الحسكة والقامشلي والبلدات التابعة لهما، وسط أنباء عن قرب شن تركيا عملية عسكرية في المنطقة.يقول الكاتب والمحلل السياسي عمر رحمون، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062847912_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e46a9d3ddb588c69f440a7b6f7ce78f0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل تنفذ تركيا تهديدها بشن عملية عسكرية في شمال سوريا؟
تابعنا عبر
دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.
فيما يواصل الجيش السوري والقوات الروسية تعزيز وجودهما في مدينتي الحسكة والقامشلي والبلدات التابعة لهما، وسط أنباء عن قرب شن تركيا عملية عسكرية في المنطقة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي عمر رحمون، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"في الحقيقة البعض يحاول اتهام روسيا بأنها هي التي أعطت أردوغان موافقة على هذه العملية العسكرية، وهذا في واقع الأمر محض افتراء، لإن من أطلق دعاية انسحاب القوات الروسية من شرق سوريا، هي الولايات المتحدة، وبالتحديد البنتاغون، لكن في الواقع تجري الأمور على العكس، فروسيا موجودة في كل نقاط تواجدها في المنطقة الشرقية، في تل تمر والقامشلي وعين عيسى، وهي تعزز من تواجدها هناك، وأرسلت تعزيزات سواء من العتاد والضباط وسلاح جوي وبري".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..