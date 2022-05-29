عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/وزير-خارجية-المغرب-يحذر-من-ثالوث-الخطر-بالقارة-الأفريقية-1062847365.html
وزير خارجية المغرب يحذر من ثالوث "الخطر" بالقارة الأفريقية
وزير خارجية المغرب يحذر من ثالوث "الخطر" بالقارة الأفريقية
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم السبت، إن التهديد الإرهابي في أفريقيا أصبح أكثر عدوانية، لافتا إلى ظهور جماعات جديدة تعمل على نشر الفوضى واستهداف... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:59+0000
2022-05-29T11:59+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_d742d595cd4f2f92e23cbaa92c5ce812.jpg
وحسب موقع "هيسبريس"، جاء ذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا التي افتتحت أعمالها اليوم في مالابو عاصمة غينيا الإستوائية.وأوضح الوزير أن المؤشرات الأمنية في القارة تتحول إلى اللون الأحمر الواحد تلو الآخر.ودعا وزير الخارجية المغربي إلى عدم إهمال أي فضاء سياسي أو عملياتي، وأي مصدر للتوتر وطني كان أو إقليمي. وقبل كل شيء، لا ينبغي ترك أي بلد لوحده.لافتا إلى ضرورة تبني عمل قاري إستراتيجي حقيقي ضد الإرهاب.وشدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يقارب بين العمل الأمني والعمل الاقتصادي والاجتماعي والعمل الثقافي والديني.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الخارجية-المغربي-أفريقيا-أصبحت-الهدف-الأول-لتنظيم-داعش-والكيانات-الإرهابية-1062096807.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_90d1f50a4c57cee6217a4e8cac7dacd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير خارجية المغرب يحذر من ثالوث "الخطر" بالقارة الأفريقية

11:59 GMT 29.05.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم السبت، إن التهديد الإرهابي في أفريقيا أصبح أكثر عدوانية، لافتا إلى ظهور جماعات جديدة تعمل على نشر الفوضى واستهداف استقرار الدول.
وحسب موقع "هيسبريس"، جاء ذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا التي افتتحت أعمالها اليوم في مالابو عاصمة غينيا الإستوائية.
وأضاف بوريطة أن منظومة الإرهاب تتطور لتصبح صلة وصل مؤكدة بين "الإرهاب والانفصال والجريمة".
وأوضح الوزير أن المؤشرات الأمنية في القارة تتحول إلى اللون الأحمر الواحد تلو الآخر.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
وزير الخارجية المغربي: أفريقيا أصبحت الهدف الأول لتنظيم "داعش" والكيانات الإرهابية
11 مايو, 11:23 GMT
ودعا وزير الخارجية المغربي إلى عدم إهمال أي فضاء سياسي أو عملياتي، وأي مصدر للتوتر وطني كان أو إقليمي. وقبل كل شيء، لا ينبغي ترك أي بلد لوحده.
لافتا إلى ضرورة تبني عمل قاري إستراتيجي حقيقي ضد الإرهاب.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يقارب بين العمل الأمني والعمل الاقتصادي والاجتماعي والعمل الثقافي والديني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала