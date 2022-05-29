https://arabic.sputniknews.com/20220529/وزير-خارجية-المغرب-يحذر-من-ثالوث-الخطر-بالقارة-الأفريقية-1062847365.html
وزير خارجية المغرب يحذر من ثالوث "الخطر" بالقارة الأفريقية
وزير خارجية المغرب يحذر من ثالوث "الخطر" بالقارة الأفريقية
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم السبت، إن التهديد الإرهابي في أفريقيا أصبح أكثر عدوانية، لافتا إلى ظهور جماعات جديدة تعمل على نشر الفوضى واستهداف... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع "هيسبريس"، جاء ذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا التي افتتحت أعمالها اليوم في مالابو عاصمة غينيا الإستوائية.وأوضح الوزير أن المؤشرات الأمنية في القارة تتحول إلى اللون الأحمر الواحد تلو الآخر.ودعا وزير الخارجية المغربي إلى عدم إهمال أي فضاء سياسي أو عملياتي، وأي مصدر للتوتر وطني كان أو إقليمي. وقبل كل شيء، لا ينبغي ترك أي بلد لوحده.لافتا إلى ضرورة تبني عمل قاري إستراتيجي حقيقي ضد الإرهاب.وشدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يقارب بين العمل الأمني والعمل الاقتصادي والاجتماعي والعمل الثقافي والديني.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الخارجية-المغربي-أفريقيا-أصبحت-الهدف-الأول-لتنظيم-داعش-والكيانات-الإرهابية-1062096807.html
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وزير خارجية المغرب يحذر من ثالوث "الخطر" بالقارة الأفريقية
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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم السبت، إن التهديد الإرهابي في أفريقيا أصبح أكثر عدوانية، لافتا إلى ظهور جماعات جديدة تعمل على نشر الفوضى واستهداف استقرار الدول.
وحسب موقع "هيسبريس"
، جاء ذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا التي افتتحت أعمالها اليوم في مالابو عاصمة غينيا الإستوائية.
وأضاف بوريطة أن منظومة الإرهاب تتطور لتصبح صلة وصل مؤكدة بين "الإرهاب والانفصال والجريمة".
وأوضح الوزير أن المؤشرات الأمنية في القارة تتحول إلى اللون الأحمر الواحد تلو الآخر.
ودعا وزير الخارجية المغربي إلى عدم إهمال أي فضاء سياسي أو عملياتي، وأي مصدر للتوتر وطني كان أو إقليمي. وقبل كل شيء، لا ينبغي ترك أي بلد لوحده.
لافتا إلى ضرورة تبني عمل قاري إستراتيجي حقيقي ضد الإرهاب
.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يقارب بين العمل الأمني والعمل الاقتصادي والاجتماعي والعمل الثقافي والديني.