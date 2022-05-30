https://arabic.sputniknews.com/20220530/الأنظار-تتجه-إلى-جلسة-البرلمان-اللبناني-غدافهل-ينتخب-بري-رئيسا-1062900916.html

الأنظار تتجه إلى جلسة البرلمان اللبناني غدا...فهل ينتخب بري رئيسا

الأنظار تتجه إلى جلسة البرلمان اللبناني غدا...فهل ينتخب بري رئيسا

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى جلسة البرلمان اللبناني، حيث سنتخب النواب هيئة المكتب، رئيسا ونائباً وأعضاء، مع استمرار الاتصالات والمشاورات لتأمين التوافق على... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T15:18+0000

2022-05-30T15:18+0000

2022-05-30T15:18+0000

العالم العربي

إعادة انتخاب

لبنان

مجلس النواب اللبناني

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قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لـ"سبوتنيك" إن "التكتل لم يأخذ القرار النهائي بموضوع نائب الرئيس، وبموضوع الرئيس فإن القرار واضح ومعلن عنه قبل الانتخابات وهو عدم التصويت لرئيس المجلس الحالي نبيه بري".وفي موضوع نائب الرئيس أكد الحاج أن "المشاورات لا تزال مستمرة، تكتل "الجمهورية القوية" يعتقد أنه يجب التشاور مع كل النواب السياديين الجدد، التي تجمعنا قواسم مشتركة معهم بموضوع كيفية إعادة انتظام الدولة واستعادة قراراتها الاستراتيجية ومن هذا المنطلق نبحث بموضوع نائب الرئيس"، لافتاً إلى أن "كل الكتل إذا احترمت الدستور واللعبة الديمقراطية، وأن لا تعد الدستور وجهة نظر، فبرأيي الأمور تسير بطريقة واضحة إنما من يحاول اللعب على الدستور ليفرض أموراً تحت حجج ميثاقية أو غير ميثاقية تأخذنا إلى تسويات، هذا الأمر بعيدين عنه، كل الأمور نطرحها من الزاوية الدستورية ومن زاوية انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان".وأشار إلى أن "المعركة الأساسية هي نائب رئيس المجلس لا سيما وأن "التيار الوطني الحر" يعمل بكل قوته لإيصال النائب إلياس بو صعب إلى نيابة رئاسة المجلس في ظل وجود منافسين من نواب آخرين من طرف "القوات اللبنانية" والمجموعة التغييرية إلى مجموعة من النواب المستقلين الذين لا يلتقون مع "التيار الوطني الحر" لكن هذه المجموعة من التغييريين بالإضافة إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات" لم يتفقوا حتى الساعة على اسم موحد لانتخاب نائب الرئيس وهذا الأمر يعني تقديم هدية للوزير السابق والنائب الحالي الياس بو صعب للوصول إلى نيابة رئاسة المجلس".وأوضح عقيل أن "تفاهم "أمل" مع "التيار الوطني الحر" أدى إلى تثبيت الرئيس نبيه بري في موقعه من دون أي منافس وهو المرشح الوحيد فضلاً عن تثبيت موقع نائب الرئيس ليكون من مصلحة النواب العونيين".

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العالم العربي, إعادة انتخاب, لبنان, مجلس النواب اللبناني