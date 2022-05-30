https://arabic.sputniknews.com/20220530/العثور-على-موقع-أثري-يعود-إلى-3400-سنة-في-محافظة-دهوك-شمالي-العراق-1062905957.html
العثور على موقع أثري يعود إلى 3400 سنة في محافظة دهوك شمالي العراق
العثور على موقع أثري يعود إلى 3400 سنة في محافظة دهوك شمالي العراق
عثر على موقع أثري يعود إلى قبل 3400 سنة في محافظة دهوك شمالي العراق. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T19:23+0000
2022-05-30T19:23+0000
2022-05-30T19:23+0000
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وأعلنت المديرية العامة للآثار والتراث بإقليم كردستان العراق اليوم الاثنين عن العثور على الموقع الأثري وأنه يعود إلى أكثر من 3400 سنة.وأوضحت المديرية في بيانها أن مديرية آثار دهوك وبالتعاون مع جامعة توبينغن الألمانية عثرت على مدينة ومركز كبير للإمبراطورية الميتانية يعود تاريخها إلى 3400 سنة، بحسب صحيفة "الراي".وأشارت المديرية في بيانها إلى أنه يوجد 1400 موقع أثري مسجلة في عموم محافظة دهوك إضافة إلى آلاف المواقع الأخرى غير المسجلة.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أسرار التاريخ
العثور على موقع أثري يعود إلى 3400 سنة في محافظة دهوك شمالي العراق
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عثر على موقع أثري يعود إلى قبل 3400 سنة في محافظة دهوك شمالي العراق.
وأعلنت المديرية العامة للآثار والتراث بإقليم كردستان العراق اليوم الاثنين عن العثور على الموقع الأثري وأنه يعود إلى أكثر من 3400 سنة.
وأوضحت المديرية في بيانها أن مديرية آثار دهوك وبالتعاون مع جامعة توبينغن الألمانية عثرت على مدينة ومركز كبير للإمبراطورية الميتانية يعود تاريخها إلى 3400 سنة، بحسب صحيفة "الراي
".
وأشارت المديرية في بيانها إلى أنه يوجد 1400 موقع أثري مسجلة في عموم محافظة دهوك إضافة إلى آلاف المواقع الأخرى غير المسجلة.