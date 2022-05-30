https://arabic.sputniknews.com/20220530/القوات-الأوكرانية-تقصف-مركز-دونيتسك-1062885063.html
القوات الأوكرانية تقصف مركز دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مركز دونيتسك
قالت السلطات المحلية إن خمسة أشخاص قتلوا في قصف الجيش الأوكراني وسط دونيتسك، وتعرضت المدارس لإطلاق نار. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:19+0000
2022-05-30T10:19+0000
2022-05-30T10:39+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية على تلغرام: "نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، ارتفع عدد الضحايا إلى 21 شخصًا: خمسة قتلوا وجرح 16. ومن بين القتلى مراهق مولود في عام 2009".وفقًا لرئيس بلدية المدينة، أليكسي كولمزين، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مدرستين وصالة للألعاب الرياضية، من بين مواقع أخرى.وأضاف أن القصف الذي استهدف وسط المدينة في المدرسة رقم 22 استشهد إثنان وجرح 12 اثنان منهما حالتهما خطيرة. وفي المدرسة رقم 5 استشهد واحد".وفي وقت لاحق، قال كوليمزين إن "فتاتين تبلغان من العمر 14 عامًا أصيبتا نتيجة قصف حي بوديونوفسكي على طول شارع ديناميك"، ماتت إحداهما، وتم نقلت الثانية إلى المستشفى.ولم يستبعد رئيس المدينة أن يكون القصف بالأسلحة الأمريكية الثقيلة.وأشار كولمزين إلى أن "القصف مستمر. المدفعية الثقيلة تعمل، على الأرجح ، هذا إمداد أمريكي جديد".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف مركز دونيتسك
10:19 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
قالت السلطات المحلية إن خمسة أشخاص قتلوا في قصف الجيش الأوكراني وسط دونيتسك، وتعرضت المدارس لإطلاق نار.
وكتب مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية على تلغرام: "نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، ارتفع عدد الضحايا إلى 21 شخصًا: خمسة قتلوا وجرح 16. ومن بين القتلى مراهق مولود في عام 2009".
وفقًا لرئيس بلدية المدينة، أليكسي كولمزين، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مدرستين وصالة للألعاب الرياضية، من بين مواقع أخرى.
وأضاف أن القصف الذي استهدف وسط المدينة في المدرسة رقم 22 استشهد إثنان وجرح 12 اثنان منهما حالتهما خطيرة. وفي المدرسة رقم 5 استشهد واحد".
وفي وقت لاحق، قال كوليمزين إن "فتاتين تبلغان من العمر 14 عامًا أصيبتا نتيجة قصف حي بوديونوفسكي على طول شارع ديناميك"، ماتت إحداهما، وتم نقلت الثانية إلى المستشفى.
ولم يستبعد رئيس المدينة أن يكون القصف بالأسلحة الأمريكية الثقيلة.
وأشار كولمزين إلى أن "القصف مستمر. المدفعية الثقيلة تعمل، على الأرجح ، هذا إمداد أمريكي جديد".