https://arabic.sputniknews.com/20220530/المفوضية-الأوروبية-نتوقع-التغلب-على-الخلاف-حول-حزمة-سادسة-من-العقوبات-خلال-24-ساعة-1062894626.html

المفوضية الأوروبية: لا ننتظر حل الخلاف حول حزمة سادسة من العقوبات خلال 48 ساعة

المفوضية الأوروبية: لا ننتظر حل الخلاف حول حزمة سادسة من العقوبات خلال 48 ساعة

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لير لاين، أنها لا تتوقع التغلب على وجهات النظر المختلفة حول الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا خلال الـ 48 ساعة... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T13:15+0000

2022-05-30T13:15+0000

2022-05-30T13:34+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقالت: "لم نصل إلى الهدف بعد، لكننا أحرزنا تقدما. لا أتوقع حل المشكلة في غضون 48 ساعة، لكنني على يقين من أننا سنجد حلا في النهاية". في وقت سابق، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد الاتحاد الروسي ستشمل فصل البنوك الجديدة عن نظام سويفت، وعقوبات جديدة "للتضليل" ، فضلا عن قيود على واردات النفط. والتقى الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأحد لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. وبحسب المصدر فإن العمل سيستمر ليوم الاثنين، والمفاوضات صعبة. واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس / آذار تطوير خطة خاصة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تخفض بمقدار الثلثين - أي بنحو 100 مليار متر مكعب - الطلب على الغاز الروسي في عام 2022. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أوائل مايو / أيار، إنه كجزء من الحزمة السادسة القادمة من العقوبات ضد روسيا ، ستقترح المفوضية حظراً مرحلياً على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

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