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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220530/بريطانيا-الخوف-من-سلاح-روسي-خارق-1062874070.html
بريطانيا.. الخوف من سلاح روسي خارق
بريطانيا.. الخوف من سلاح روسي خارق
قالت صحيفة بريطانية إن بريطانيا لا تملك ما يحميها من سلاح روسي "خارق رهيب". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T04:35+0000
2022-05-30T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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وذكرت "ديلي اكسبرس" نقلا عن البروفيسور أندرو فوتر، خبير الشؤون الدولية من جامعة بستر، أن بريطانيا لا تملك وسائط يمكنها أن تعترض وتدمر صواريخ بالستية روسية، وبالأخص صاروخ "كينجال".ومن جانبه قال الخبير آليكس لورد: إن بإمكان سلاح روسيا "الخارق" أن يصل إلى بريطانيا "ليضربها".وأشار إلى أن هذه الصواريخ تطلقها طائرات "ميغ-31كا"، ويمكنها أن تصل إلى بريطانيا في حال إطلاقها من مقاطعة كالينينغراد الروسية. وبحسب الخبير البريطاني فإن "عددا منها كان موجودا في مقاطعة كالينينغراد قبل 24 فبراير/شباط".وبدأت روسيا في هذا اليوم عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتوفير الحماية لسكان في جنوب شرقها يرتكب نظام الحكم الأوكراني جرائم الإبادة ضدهم منذ عام 2014. وأعلن المتحدث العسكري إيغور كوناشينكوف في مارس/آذار الماضي أن القوات الروسية استخدمت صواريخ "كينجال" لضرب مستودع خاص بالقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ "توتشكا" في مقاطعة إيفانوفو فرانكوفسك ومستودعات كبيرة تحتوي على وقود آليات الجيش الأوكراني في مقاطعة نيكولايف.
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سلاح روسيا

بريطانيا.. الخوف من سلاح روسي خارق

04:35 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 05:25 GMT 30.05.2022)
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المقاتلة ميغ-31 حاملة لصاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قالت صحيفة بريطانية إن بريطانيا لا تملك ما يحميها من سلاح روسي "خارق رهيب".
وذكرت "ديلي اكسبرس" نقلا عن البروفيسور أندرو فوتر، خبير الشؤون الدولية من جامعة بستر، أن بريطانيا لا تملك وسائط يمكنها أن تعترض وتدمر صواريخ بالستية روسية، وبالأخص صاروخ "كينجال".
وقال فوتر: "ليس بإمكاننا أن نعترض وندمر الصواريخ البالستية الروسية".
ومن جانبه قال الخبير آليكس لورد: إن بإمكان سلاح روسيا "الخارق" أن يصل إلى بريطانيا "ليضربها".
وأشار إلى أن هذه الصواريخ تطلقها طائرات "ميغ-31كا"، ويمكنها أن تصل إلى بريطانيا في حال إطلاقها من مقاطعة كالينينغراد الروسية. وبحسب الخبير البريطاني فإن "عددا منها كان موجودا في مقاطعة كالينينغراد قبل 24 فبراير/شباط".
وبدأت روسيا في هذا اليوم عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتوفير الحماية لسكان في جنوب شرقها يرتكب نظام الحكم الأوكراني جرائم الإبادة ضدهم منذ عام 2014. وأعلن المتحدث العسكري إيغور كوناشينكوف في مارس/آذار الماضي أن القوات الروسية استخدمت صواريخ "كينجال" لضرب مستودع خاص بالقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ "توتشكا" في مقاطعة إيفانوفو فرانكوفسك ومستودعات كبيرة تحتوي على وقود آليات الجيش الأوكراني في مقاطعة نيكولايف.
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