https://arabic.sputniknews.com/20220530/بولندا-تتوقف-عن-إمداد-أوكرانيا-بالوقود-مجانا-1062884153.html
بولندا تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالوقود مجانا
بولندا تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالوقود مجانا
قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، في مقابلة مع "BiznesAlert"، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:05+0000
2022-05-30T10:05+0000
2022-05-30T10:05+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقالت موسكفا: "في بداية (العملية الخاصة) ... قدمنا هذا الوقود مجانًا. في الوقت الحالي، هذه شحنات تجارية من ORLEN".وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالوقود مجانا
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قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، في مقابلة مع "BiznesAlert"، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.
وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".