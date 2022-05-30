https://arabic.sputniknews.com/20220530/تركيا-تلغي-إلزامية-ارتداء-الكمامات-في-الأماكن-العامة-1062889664.html
تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة
تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن ما عدا المشافي، وذلك بعد تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلى ما دون... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:33+0000
2022-05-30T11:33+0000
2022-05-30T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأضاف في بيان له، الأحد، عبر موقع الوزارة، أن ارتداء الكمامات بات اختيارياً في وسائل النقل ولا يزال إجبارياً في المستشفيات.وفي السياق، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل حالتي وفاة و864 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.وأشارت إلى شفاء 1107 حالات من كورونا، بحسب ما نقلت وكالة أناضول التركية.وبلغ إجمالي عمليات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس في عموم البلاد حتى اليوم، 147 مليونا و720 ألفا و907.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن ما عدا المشافي، وذلك بعد تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلى ما دون الألف لـ 3 أيام متتالية.
وأضاف في بيان له، الأحد، عبر موقع الوزارة، أن ارتداء الكمامات بات اختيارياً في وسائل النقل ولا يزال إجبارياً في المستشفيات.
وفي السياق، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل حالتي وفاة و864 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأشارت إلى شفاء 1107 حالات من كورونا، بحسب ما نقلت وكالة أناضول
التركية.
وبلغ إجمالي عمليات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس في عموم البلاد حتى اليوم، 147 مليونا و720 ألفا و907.