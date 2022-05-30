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"غازبروم" تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "السيل الأزرق"
"غازبروم" تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "السيل الأزرق"
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، استئناف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "التيار الأزرق" بعد الانتهاء من الأشغال المقررة في خط أنابيب الغاز. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:14+0000
2022-05-30T09:14+0000
روسيا
شركة غازبروم
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الشركة في بيان: "مجموعة الأشغال المخططة لها في منشآت خط أنابيب الغاز "بلو ستريم" اكتملت. واستؤنفت إمدادات الغاز اليوم".هذا وأفادت الشركة بأن الأشغال المخطط لها استمرت من 17 إلى 30 مايو/أيار الجاري.هذا ويكمل "التيار الأزرق" ممر نقل الغاز من روسيا إلى تركيا وتبلغ طاقته التصميمية 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويبلغ طوله ما يزيد عن 1200 كيلومتر.في العام الماضي، سلمت شركة "غازبروم" للتصدير حجما قياسيا من الغاز عبر "التيار الأزرق"، 15.98 مليار متر مكعب.
https://arabic.sputniknews.com/20210920/غازبروم-ترفع-إمدادات-الغاز-إلى-تركيا-150-وسط-أزمة-طاقة-محتملة-في-أوروبا-1050204261.html
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روسيا, شركة غازبروم, أخبار تركيا اليوم

"غازبروم" تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "السيل الأزرق"

09:14 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، استئناف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "التيار الأزرق" بعد الانتهاء من الأشغال المقررة في خط أنابيب الغاز.
وقالت الشركة في بيان: "مجموعة الأشغال المخططة لها في منشآت خط أنابيب الغاز "بلو ستريم" اكتملت. واستؤنفت إمدادات الغاز اليوم".
هذا وأفادت الشركة بأن الأشغال المخطط لها استمرت من 17 إلى 30 مايو/أيار الجاري.
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هذا ويكمل "التيار الأزرق" ممر نقل الغاز من روسيا إلى تركيا وتبلغ طاقته التصميمية 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويبلغ طوله ما يزيد عن 1200 كيلومتر.
في العام الماضي، سلمت شركة "غازبروم" للتصدير حجما قياسيا من الغاز عبر "التيار الأزرق"، 15.98 مليار متر مكعب.
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