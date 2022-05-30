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https://arabic.sputniknews.com/20220530/كييف-تهدد-بفتح-الموانئ-بالطرق-العسكرية-1062893913.html
كييف تهدد بفتح الموانئ بالطرق العسكرية
كييف تهدد بفتح الموانئ بالطرق العسكرية
هدد النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، تاراس فيسوتسكي، بإلغاء حظر الموانئ في أوكرانيا بالوسائل العسكرية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:15+0000
2022-05-30T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الحبوب
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لفيسوتسكي، هناك عدة طرق لضمان تصدير الحبوب عبر الموانئ المحظورة حاليًا: من خلال تنظيم قوافل عسكرية وبوسائل عسكرية.في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت مشاكل لوجستية بسبب خطأ كييف، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.هذا وقال موظف سابق في ميناء أوديسا البحري لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا تصدر احتياطيات القمح من منشآت التخزين في ميناء أوديسا عبر طرق بديلة تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التهديد بنقص الحبوب في الدولة نفسها.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/بريطانيون-يكشفون-كذب-زيلينسكي-حول-مزاعم-أزمة-القمح-1062866224.html
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العالم, روسيا, الحبوب, أخبار أوكرانيا

كييف تهدد بفتح الموانئ بالطرق العسكرية

13:15 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Илья Наймушин
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هدد النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، تاراس فيسوتسكي، بإلغاء حظر الموانئ في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.
ووفقا لفيسوتسكي، هناك عدة طرق لضمان تصدير الحبوب عبر الموانئ المحظورة حاليًا: من خلال تنظيم قوافل عسكرية وبوسائل عسكرية.

وقال على الهواء في قناة "أي سي تي في" الأوكرانية "أو تزويد أوكرانيا بكمية كافية من الأسلحة المضادة للسفن، التي يمكن نشرها معنا وتضمن إبعاد البحرية الروسية".

في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت مشاكل لوجستية بسبب خطأ كييف، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية.
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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وأضافت وزارة الخارجية أن "الحديث عن منع روسيا المزعوم لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود وما نتج عن ذلك من عجز في سوق الحبوب ما هو إلا تكهنات".
هذا وقال موظف سابق في ميناء أوديسا البحري لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا تصدر احتياطيات القمح من منشآت التخزين في ميناء أوديسا عبر طرق بديلة تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التهديد بنقص الحبوب في الدولة نفسها.
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