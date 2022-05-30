https://arabic.sputniknews.com/20220530/ماكرون-يعلن-مقتل-صحفي-فرنسي-في-أوكرانيا-1062899909.html
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفاة الصحفي الفرنسي فريدريك لوكليرك إيمهوف في أوكرانيا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:44+0000
2022-05-30T14:44+0000
2022-05-30T15:06+0000
أخبار فرنسا
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ونشر ماكرون تغريدة اليوم الاثنين جاء فيها :"الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب بجروح قاتلة في حافلة للمساعدات الإنسانية مع مدنيين أجبروا على الفرار من القنابل الروسية".وأضاف البيان أن فرنسا "تؤكد من جديد التزامها الثابت والحازم، في جميع أنحاء العالم، بحرية الصحافة وحماية الصحفيين وكل من يساهم في حرية الإعلام".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
14:44 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفاة الصحفي الفرنسي فريدريك لوكليرك إيمهوف في أوكرانيا.
ونشر ماكرون تغريدة اليوم الاثنين جاء فيها :"الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب بجروح قاتلة في حافلة للمساعدات الإنسانية مع مدنيين أجبروا على الفرار من القنابل الروسية".
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، إن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أقرب وقت ممكن لإلقاء الضوء على ملابسات هذه المأساة".
وأضاف البيان أن فرنسا "تؤكد من جديد التزامها الثابت والحازم، في جميع أنحاء العالم، بحرية الصحافة وحماية الصحفيين وكل من يساهم في حرية الإعلام".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.