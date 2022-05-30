https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-القضايا-الإقليمية-والدولية-1062907810.html
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية
ناقش وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T21:45+0000
2022-05-30T21:45+0000
2022-05-30T21:45+0000
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وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.وأضافت أن الوزيرين ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية
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ناقش وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
وأضافت أن الوزيرين ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.