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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية
ناقش وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T21:45+0000
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وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.وأضافت أن الوزيرين ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية

21:45 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Susan Walshنائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ناقش وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
وأضافت أن الوزيرين ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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