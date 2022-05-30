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https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-الدفاع-التركي-يجري-زيارة-للإمارات-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-15-عاما-1062891827.html
وزير الدفاع التركي يجري زيارة للإمارات هي الأولى من نوعها منذ 15 عاما
وزير الدفاع التركي يجري زيارة للإمارات هي الأولى من نوعها منذ 15 عاما
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون العسكري بين البلدين. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:38+0000
2022-05-30T12:38+0000
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أخبار تركيا اليوم
وزير الدفاع التركي
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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الوزيرين عقدا اجتماعا تبادلا فيه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون العسكري وشؤون الصناعات الدفاعية. وحضر لقاء الوزيرين، السفير التركي لدى أبوظبي توغاي تونجر، ورئيس الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي. وبعد الاجتماع، توجه أكار إلى "واحة الكرامة" المقامة تخليدا للشهداء، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، ووقع على دفتر الشرف.وتعد زيارة أكار الرسمية إلى الإمارات هي الأولى لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, زيارة, أخبار تركيا اليوم, وزير الدفاع التركي

وزير الدفاع التركي يجري زيارة للإمارات هي الأولى من نوعها منذ 15 عاما

12:38 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Stringer
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بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون العسكري بين البلدين.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الوزيرين عقدا اجتماعا تبادلا فيه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون العسكري وشؤون الصناعات الدفاعية. وحضر لقاء الوزيرين، السفير التركي لدى أبوظبي توغاي تونجر، ورئيس الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي. وبعد الاجتماع، توجه أكار إلى "واحة الكرامة" المقامة تخليدا للشهداء، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، ووقع على دفتر الشرف.
وتعد زيارة أكار الرسمية إلى الإمارات هي الأولى لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما.
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