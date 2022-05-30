https://arabic.sputniknews.com/20220530/وكالة-الصحة-البريطانية-تكشف-عن-71-حالة-جديدة-من-حالات-جدري-القردة-1062904727.html
وكالة الصحة البريطانية تعلن عن 71 حالة إصابة جديدة بجدري القردة
وكالة الصحة البريطانية تعلن عن 71 حالة إصابة جديدة بجدري القردة
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بأن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، رصدت 71 إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في إنجلترا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T17:50+0000
2022-05-30T17:50+0000
2022-05-30T18:13+0000
العالم
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وأوضحت القناة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس جدري القردة المسجلة في المملكة المتحدة منذ 7 أيار/مايو بلغ 179 حالة.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة الصحة البريطانية تعلن عن 71 حالة إصابة جديدة بجدري القردة
17:50 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 18:13 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بأن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، رصدت 71 إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في إنجلترا.
وأوضحت القناة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس جدري القردة المسجلة في المملكة المتحدة منذ 7 أيار/مايو بلغ 179 حالة.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.