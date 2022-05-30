عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/وكالة-الصحة-البريطانية-تكشف-عن-71-حالة-جديدة-من-حالات-جدري-القردة-1062904727.html
وكالة الصحة البريطانية تعلن عن 71 حالة إصابة جديدة بجدري القردة
وكالة الصحة البريطانية تعلن عن 71 حالة إصابة جديدة بجدري القردة
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بأن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، رصدت 71 إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في إنجلترا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T17:50+0000
2022-05-30T18:13+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
وأوضحت القناة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس جدري القردة المسجلة في المملكة المتحدة منذ 7 أيار/مايو بلغ 179 حالة.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

وكالة الصحة البريطانية تعلن عن 71 حالة إصابة جديدة بجدري القردة

17:50 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 18:13 GMT 30.05.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بأن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، رصدت 71 إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في إنجلترا.
وأوضحت القناة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس جدري القردة المسجلة في المملكة المتحدة منذ 7 أيار/مايو بلغ 179 حالة.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.

وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала