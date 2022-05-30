https://arabic.sputniknews.com/20220530/-وزير-المالية-الفرنسي-يعد-المواطنين-بعدم-رفع-أسعار-الكهرباء-في-عام-2023-1062901039.html
وزير المالية الفرنسي يعد المواطنين بعدم رفع أسعار الكهرباء في عام 2023
وزير المالية الفرنسي يعد المواطنين بعدم رفع أسعار الكهرباء في عام 2023
قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن السلطات لن ترفع أسعار الكهرباء في عام 2023. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:17+0000
2022-05-30T15:17+0000
2022-05-30T15:17+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
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وقال لومير على قناة "BFMTV" التلفزيونية: "أؤكد أن القيود المفروضة على نمو أسعار الكهرباء ستستمر طوال عام 2022 ... وأريد أن أخبر مواطني بلدي بوضوح أنه في عام 2023 لن ترتفع تكلفة الكهرباء".وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه في عام 2023 ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل طفيف. سيتم توفير التمويل المناسب لعام 2023 في القانون ذي الصلة، والذي من المقرر النظر فيه في أكتوبر/ تشرين الأول.بدأت أسعار الغاز في فرنسا، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، في الارتفاع بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا؛ كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, روسيا
وزير المالية الفرنسي يعد المواطنين بعدم رفع أسعار الكهرباء في عام 2023
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قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن السلطات لن ترفع أسعار الكهرباء في عام 2023.
وقال لومير على قناة
"BFMTV" التلفزيونية: "أؤكد أن القيود المفروضة على نمو أسعار الكهرباء ستستمر طوال عام 2022 ... وأريد أن أخبر مواطني بلدي بوضوح أنه في عام 2023 لن ترتفع تكلفة الكهرباء".
وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه في عام 2023 ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل طفيف. سيتم توفير التمويل المناسب لعام 2023 في القانون ذي الصلة، والذي من المقرر النظر فيه في أكتوبر/ تشرين الأول.
بدأت أسعار الغاز في فرنسا، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، في الارتفاع بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا؛ كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.