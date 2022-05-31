https://arabic.sputniknews.com/20220531/أوابك-الجزائر-من-الدول-ذات-الموثوقية-العالية-في-توفير-الغاز-1062928875.html
"أوابك": الجزائر من الدول ذات "الموثوقية العالية" في توفير الغاز
"أوابك": الجزائر من الدول ذات "الموثوقية العالية" في توفير الغاز
أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك)، أن الجزائر بين الدول ذات "الموثوقية العالية" في توفير إمدادات الغاز لزبائنها. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:44+0000
2022-05-31T13:44+0000
2022-05-31T13:44+0000
العالم العربي
تصدير
الجزائر
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وأشارت المنظمة في تقريرها الجديد إلى "تطوّرات الغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين في الثلث الأول من 2022".ونوه التقرير بأن "الصادرات الجزائرية بقيت ضمن نطاقها ربع السنوي المعتاد. وهو يتراوح بين 2.5 مليون طن و3 مليون طن".وفي 28 أبريل/نيسان 2022، أوصت لجنة في البرلمان الإيطالي بالاعتماد على صادرات الغاز من الجزائر ودول أخرى، للحدّ من التبعية لروسيا بعد توتّر العلاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي.وحذّر أحدث تقرير للجنة البرلمانية لأمن إيطاليا حول أمن الطاقة للبلاد، من أنّ التخلّي عن الغاز الروسي قد لا يكون ممكنا على المدى القصير.الجزائر والسعودية الأكثر اكتشافا للنفط والغاز في 2022في 18 أبريل 2022، تصدّرت السعودية والجزائر الدول العربية من حيث عدد اكتشافات النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2022، حسب تقرير لمنظمة الدول العربية المصدّرة للنفط "أوابك".وقالت المنظمة في تقريرها، إن الاستثمارات في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تراجعت في عام 2021 بنسبة 23 في المئة عن الاستثمارات في الفترة ما قبل تفشي كورونا.وتمّ تحقيق 13 اكتشافاً على المستوى العربي في الفترة المذكورة. أنجزت السعودية 5 اكتشافات منها، في حين سجّلت الجزائر 3 اكتشافات.
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العالم العربي, تصدير, الجزائر
"أوابك": الجزائر من الدول ذات "الموثوقية العالية" في توفير الغاز
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أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك)، أن الجزائر بين الدول ذات "الموثوقية العالية" في توفير إمدادات الغاز لزبائنها.
وأشارت المنظمة في تقريرها الجديد إلى "تطوّرات الغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين في الثلث الأول من 2022".
ونوه التقرير بأن "الصادرات الجزائرية بقيت ضمن نطاقها ربع السنوي المعتاد. وهو يتراوح بين 2.5 مليون طن و3 مليون طن".
كما تطرق التقرير إلى الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها سوناطراك مع إيني الإيطالية، لزيادة صادرات الغاز الجزائري عبر أنبوب "أنريكو ماتيي"، الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.
وفي 28 أبريل/نيسان 2022، أوصت لجنة في البرلمان الإيطالي بالاعتماد على صادرات الغاز من الجزائر ودول أخرى، للحدّ من التبعية لروسيا بعد توتّر العلاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي.
وحذّر أحدث تقرير للجنة البرلمانية لأمن إيطاليا حول أمن الطاقة للبلاد، من أنّ التخلّي عن الغاز الروسي قد لا يكون ممكنا على المدى القصير.
الجزائر والسعودية الأكثر اكتشافا للنفط والغاز في 2022
في 18 أبريل 2022، تصدّرت السعودية والجزائر الدول العربية من حيث عدد اكتشافات النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2022، حسب تقرير لمنظمة الدول العربية المصدّرة للنفط "أوابك".
وقالت المنظمة في تقريرها، إن الاستثمارات في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تراجعت في عام 2021 بنسبة 23 في المئة عن الاستثمارات في الفترة ما قبل تفشي كورونا.
وقدّرت "أوابك" إجمالي حجم الاكتشافات الجديدة بنحو 4.7 مليار برميل مكافئ نفط في خلال 2021.
وتمّ تحقيق 13 اكتشافاً على المستوى العربي في الفترة المذكورة. أنجزت السعودية 5 اكتشافات منها، في حين سجّلت الجزائر 3 اكتشافات.