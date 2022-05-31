https://arabic.sputniknews.com/20220531/إيران-أمريكا-لم-ترد-بشأن-الرسائل-حول-محادثات-الاتفاق-النووي-1062918309.html
إيران: أمريكا لم ترد بشأن الرسائل حول محادثات الاتفاق النووي
إيران: أمريكا لم ترد بشأن الرسائل حول محادثات الاتفاق النووي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم ردودا بشأن رسائل طهران المتبادلة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:50+0000
2022-05-31T09:50+0000
2022-05-31T09:50+0000
أخبار إيران
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وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أكد زادة أن إيران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع أمريكا، وتابع أن أمريكا لم تقدم الردود المتوقعة.وتابع زادة أن أمريكا لم ترد بشأن الرسائل حول محادثات الاتفاق النووي.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وكانت فيينا قد بدأت في أبريل/ نيسان 2021، استضافة مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران: أمريكا لم ترد بشأن الرسائل حول محادثات الاتفاق النووي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم ردودا بشأن رسائل طهران المتبادلة.
وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية
، أكد زادة أن إيران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع أمريكا، وتابع أن أمريكا لم تقدم الردود المتوقعة.
وتابع زادة أن أمريكا لم ترد بشأن الرسائل حول محادثات الاتفاق النووي.
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني
منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وكانت فيينا قد بدأت في أبريل/ نيسان 2021، استضافة مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.