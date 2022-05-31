https://arabic.sputniknews.com/20220531/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-كمية-من-الأسلحة-صور-1062930517.html
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة... صور
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة... صور
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، عن إحباطه محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:16+0000
2022-05-31T14:16+0000
2022-05-31T14:16+0000
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وقال في بيان رسمي أن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة".وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن عملية الجيش الأردني أسفرت عن "إصابة أحد المتسللين، وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة".وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود، ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".وكان الجيش الأردني أعلن الأسبوع الماضي عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد.وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "العملية التي قامت بها المنطقة العسكرية الشرقية، نتج عنها أيضا إصابة عدد آخر وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأشار المصدر إلى "أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637 ألف حبة كبتاغون، و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة... صور
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، عن إحباطه محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة.
وقال في بيان رسمي أن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة".
وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن عملية الجيش الأردني أسفرت عن "إصابة أحد المتسللين، وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة".
وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود، ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
وكان الجيش الأردني أعلن الأسبوع الماضي عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "العملية التي قامت بها المنطقة العسكرية الشرقية، نتج عنها أيضا إصابة عدد آخر وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، وفقا لقناة "المملكة"
الأردنية.
وأشار المصدر إلى "أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637 ألف حبة كبتاغون، و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".