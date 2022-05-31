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https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدفاع-التايوانية-تعلن-عن-توجه-طائرات-حربية-للصين-الشعبية-نحو-الجزيرة-1062914117.html
الدفاع التايوانية تعلن عن توجه طائرات حربية للصين الشعبية نحو الجزيرة
الدفاع التايوانية تعلن عن توجه طائرات حربية للصين الشعبية نحو الجزيرة
قالت وزارة دفاع تايوان إن جيش التحرير الشعبي أرسل طائرات حربية إلى شواطئ الجزيرة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T07:57+0000
2022-05-31T07:57+0000
العالم
رصد عسكري
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وبحسب وزارة الدفاع التايوانية، فإن 30 طائرة حربية تابعة لجيش جمهورية الصين الشعبية منها مقاتلتان من طراز "سو-30" ومقاتلتان من طراز "سو-35"، دخلت مجال عمل قوات الدفاع الجوي التايوانية في 30 مايو/أيار.وقُطعت العلاقات الرسمية بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان في عام 1949، بعدما انهزمت قوات حزب غوميندان أمام قوات الحزب الشيوعي الصيني خلال الحرب الأهلية، فانتقلت إلى جزيرة تايوان.واستؤنفت العلاقات غير الرسمية بين الصين القارية وجزيرة تايوان في نهاية الثمانينات.
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العالم, رصد عسكري

الدفاع التايوانية تعلن عن توجه طائرات حربية للصين الشعبية نحو الجزيرة

07:57 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Михаил Голенков / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلتان من طراز "سو-30"
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Михаил Голенков
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قالت وزارة دفاع تايوان إن جيش التحرير الشعبي أرسل طائرات حربية إلى شواطئ الجزيرة.
وبحسب وزارة الدفاع التايوانية، فإن 30 طائرة حربية تابعة لجيش جمهورية الصين الشعبية منها مقاتلتان من طراز "سو-30" ومقاتلتان من طراز "سو-35"، دخلت مجال عمل قوات الدفاع الجوي التايوانية في 30 مايو/أيار.
وقُطعت العلاقات الرسمية بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان في عام 1949، بعدما انهزمت قوات حزب غوميندان أمام قوات الحزب الشيوعي الصيني خلال الحرب الأهلية، فانتقلت إلى جزيرة تايوان.
واستؤنفت العلاقات غير الرسمية بين الصين القارية وجزيرة تايوان في نهاية الثمانينات.
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