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https://arabic.sputniknews.com/20220531/بعد-الأعلام-مسيرة-المثليين-تنطلق-في-القدس-2-يونيو-1062925738.html
بعد الأعلام... "مسيرة المثليين" تنطلق في القدس 2 يونيو
بعد الأعلام... "مسيرة المثليين" تنطلق في القدس 2 يونيو
تشهد مدينة القدس الغربية، بعد غد الخميس، الموافق 2 يونيو/ حزيران، مسيرة كبرى للمثليين بمشاركة عشرات الآلاف وسفراء دول غربية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:23+0000
2022-05-31T12:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وهذه هي المرة الـ 20 التي تشهد القدس مثل هذه المسيرة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2002، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الآلاف من عناصرها سينتشرون لتأمين المسيرة في مناطق التجمع والشوارع القريبة.وأضافت: "ستسمح الشرطة بتنظيم احتجاج (ضد المسيرة) مخطط له في مكان قريب مع تأمين المشاركين ومنع الاحتكاك والحفاظ على حرية التعبير والاحتجاج كمسألة قانونية".وستنطلق المسيرة لدى افتتاحها من قبل سفيري دولتي كندا وهولندا، من "حديقة الجرس" بالقدس الغربية في الثالثة عصرا، بعد أداء "صلاة الطريق" (صلاة يؤديها اليهود قبل السفر) ثم تتحرك عبر شارع "الملك داوود" و"ميدان بلومر" وشارع "الملك جورج" إلى "ميدان باريس"، وصولا إلى "حديقة الاستقلال"، حيث ستقام هناك عروض فنية.ومن المقرر أن تتحدث وزيرة النقل ميراف ميخائيلي، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، ووزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين، أمام المسيرة قبل انطلاقها من "حديقة الجرس".ويعارض معظم المتدينون اليهود في إسرائيل والقدس بشكل خاص إقامة المسيرة. وفي عام 2015 قتلت إسرائيلية وأصيب 6 آخرين في هجوم بسكين نفذه يهودي متشدد ضد المشاركين في مسيرة المثليين.والأحد الماضي، شهدت مدينة القدس "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 20 ألف إسرائيلي، جابت عددا من مناطق القدس الشرقية وشهدت مواجهات بين إسرائيليين متشددين وفلسطينيين.
https://arabic.sputniknews.com/20150802/1015175930.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بعد الأعلام... "مسيرة المثليين" تنطلق في القدس 2 يونيو

12:23 GMT 31.05.2022
© Depositphotos / Mazzzurمسيرة فخر المثليين
مسيرة فخر المثليين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Depositphotos / Mazzzur
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تشهد مدينة القدس الغربية، بعد غد الخميس، الموافق 2 يونيو/ حزيران، مسيرة كبرى للمثليين بمشاركة عشرات الآلاف وسفراء دول غربية.
وهذه هي المرة الـ 20 التي تشهد القدس مثل هذه المسيرة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2002، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الآلاف من عناصرها سينتشرون لتأمين المسيرة في مناطق التجمع والشوارع القريبة.
وأضافت: "ستسمح الشرطة بتنظيم احتجاج (ضد المسيرة) مخطط له في مكان قريب مع تأمين المشاركين ومنع الاحتكاك والحفاظ على حرية التعبير والاحتجاج كمسألة قانونية".
مسيرات للمثليين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2015
هجوم على مسيرة للمثليين في إسرائيل
2 أغسطس 2015, 03:20 GMT
وستنطلق المسيرة لدى افتتاحها من قبل سفيري دولتي كندا وهولندا، من "حديقة الجرس" بالقدس الغربية في الثالثة عصرا، بعد أداء "صلاة الطريق" (صلاة يؤديها اليهود قبل السفر) ثم تتحرك عبر شارع "الملك داوود" و"ميدان بلومر" وشارع "الملك جورج" إلى "ميدان باريس"، وصولا إلى "حديقة الاستقلال"، حيث ستقام هناك عروض فنية.
ومن المقرر أن تتحدث وزيرة النقل ميراف ميخائيلي، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، ووزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين، أمام المسيرة قبل انطلاقها من "حديقة الجرس".
ويعارض معظم المتدينون اليهود في إسرائيل والقدس بشكل خاص إقامة المسيرة. وفي عام 2015 قتلت إسرائيلية وأصيب 6 آخرين في هجوم بسكين نفذه يهودي متشدد ضد المشاركين في مسيرة المثليين.
والأحد الماضي، شهدت مدينة القدس "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 20 ألف إسرائيلي، جابت عددا من مناطق القدس الشرقية وشهدت مواجهات بين إسرائيليين متشددين وفلسطينيين.
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