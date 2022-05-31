https://arabic.sputniknews.com/20220531/تحديث-ناجح-جدا-طيار-روسي-يقارن-بين-سو-35-وسو-27-1062909666.html
"تحديث ناجح جدا"... طيار روسي يقارن بين "سو-35" و"سو-27"
"تحديث ناجح جدا"... طيار روسي يقارن بين "سو-35" و"سو-27"
أعلن طيار المقاتلة المتعددة الأغراض سو-35 ألكسندر، أنه تم في مقاتلة سو-35، جمع كل الجوانب القوية الموجودة لدى سو-27 ومضاعفتها. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T05:04+0000
2022-05-31T05:04+0000
2022-05-31T05:04+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال في مقابلة مع "زفيزدا": "هذا تحديث عميق لها، ناجح للغاية. يتم هنا مضاعفة جميع مزايا سو-27 إذا قارناها بمعايير السيارات، فيمكننا القول إن هذه بنتلي مقارنة بسيارة مرسيدس.تتميز سو-35، على عكس سو-27، بمحركات أكثر قوة، ومجموعة متنوعة من الأسلحة عدة مرات، وأنظمة توجيه حديثة ومستقلة، واستجابة دواسة الوقود ونظام أمان. أثناء الإقلاع، يُعلم الطيار عن الدفاعات الجوية العاملة في منطقة المغادرة.بالإضافة إلى ترسانة الأسلحة القياسية، يتم إرسال سو-35 في مهمة قتالية بصاروخ خي-31 جو- أرض. السمة المميزة لها هي الآلية المطلقة. تجد الهدف بنفسها، وتبلغ الطيار به، الذي يبقى له فقط الضغط على زر "ابدأ". إنه يعمل فقط على أنظمة رادار الدفاع الجوي للعدو، ويحسبها بواسطة ترددات الراديو.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
"تحديث ناجح جدا"... طيار روسي يقارن بين "سو-35" و"سو-27"
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أعلن طيار المقاتلة المتعددة الأغراض سو-35 ألكسندر، أنه تم في مقاتلة سو-35، جمع كل الجوانب القوية الموجودة لدى سو-27 ومضاعفتها.
وقال في مقابلة مع "زفيزدا": "هذا تحديث عميق لها، ناجح للغاية. يتم هنا مضاعفة جميع مزايا سو-27 إذا قارناها بمعايير السيارات، فيمكننا القول إن هذه بنتلي مقارنة بسيارة مرسيدس.
تتميز سو-35، على عكس سو-27
، بمحركات أكثر قوة، ومجموعة متنوعة من الأسلحة عدة مرات، وأنظمة توجيه حديثة ومستقلة، واستجابة دواسة الوقود ونظام أمان. أثناء الإقلاع، يُعلم الطيار عن الدفاعات الجوية العاملة في منطقة المغادرة.
بالإضافة إلى ترسانة الأسلحة القياسية، يتم إرسال سو-35 في مهمة قتالية بصاروخ خي-31 جو- أرض. السمة المميزة لها هي الآلية المطلقة. تجد الهدف بنفسها، وتبلغ الطيار به، الذي يبقى له فقط الضغط على زر "ابدأ". إنه يعمل فقط على أنظمة رادار الدفاع الجوي للعدو، ويحسبها بواسطة ترددات الراديو.