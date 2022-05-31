https://arabic.sputniknews.com/20220531/تشاووش-أوغلو-الأمين-العام-لحلف-الناتو-يقترح-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-تركيا-وفنلندا-والسويد-1062914208.html
تشاووش أوغلو: الأمين العام لحلف الناتو يقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد
تشاووش أوغلو: الأمين العام لحلف الناتو يقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد
اقترح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقد اجتماع بين وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تنتظر... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T07:58+0000
2022-05-31T07:58+0000
2022-05-31T07:58+0000
الناتو
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وسلمت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث في أوكرانيا في 18 مايو/أيار، إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبا للانضمام إلى الحلف. ومنعت تركيا بدء عملية مراجعة هذه الطلبات. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وقال مسؤول تركي رفيع المستوى، إن على فنلندا أن تتوقف عن "حماية" ما تعتبره تركيا منظمة إرهابية وأن تأخذ مخاوف أنقرة الأمنية على محمل الجد إذا أرادت أن تقبلها تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون لصحيفة فنلندية، اليوم الثلاثاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
تشاووش أوغلو: الأمين العام لحلف الناتو يقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد
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اقترح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقد اجتماع بين وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تنتظر الرد على شروطها المقدمة لهذه الدول من أجل عضويتها في الناتو.
وسلمت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث في أوكرانيا في 18 مايو/أيار، إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبا للانضمام إلى الحلف. ومنعت تركيا بدء عملية مراجعة هذه الطلبات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وأجاب تشاووش أوغلو في لقاء مع الصحفيين، قائلا: "الأمين العام للناتو على اطلاع دائم بالموقف، وعلى اتصال برئيس دولتنا، ومعي. اقترح عقد اجتماع فني واجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية. لكننا قلنا أنه بدون الرد على شروطنا المكتوبة، الاجتماع غير منطقي".
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى، إن على فنلندا أن تتوقف عن "حماية"
ما تعتبره تركيا منظمة إرهابية وأن تأخذ مخاوف أنقرة الأمنية على محمل الجد إذا أرادت أن تقبلها تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون لصحيفة فنلندية
، اليوم الثلاثاء.